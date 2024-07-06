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暢飲利口酒有蟲 嘔到就醫

聯合報／ 記者洪敬浤／台中報導
民眾到美式賣場買利口酒，瓶底竟倒出多隻疑似蟑螂的小蟲。圖／中市議員黃守達提供
民眾到美式賣場買利口酒，瓶底竟倒出多隻疑似蟑螂的小蟲。圖／中市議員黃守達提供

台中市議員黃守達接獲陳情指民眾在台中美式賣場購買利口酒，喝到快見底時，竟倒出疑似蟑螂的多隻小蟲，令他當場惡心反胃，嘔吐多次還吐出血絲，昨因身體不適就醫，診斷腸胃發炎。

中市財政局表示，已赴賣場稽查，要求該批號產品都下架，並採樣送驗，若有危害人體物質或異物，可開罰20萬至200萬元罰鍰。

黃先生6月初台中美式賣場，購買數瓶鳳梨造型的利口酒，他前兩天打開飲用，昨天喝到快見底時，竟從酒瓶中倒出多隻小蟲，瓶身內還有一堆泡得爛爛的、外觀類似蟑螂的小蟲。他說，異物模樣懷疑是隨著酒進口的異果小蟲，他覺得很惡心，吐了好幾次，剩下的幾瓶酒也不敢再開。

黃守達說，酒類出現衛生品管問題，不會只有一瓶有問題，酒類非適用食安法規定，要求市府依「菸酒管理法」送驗，要求業者下架將同批次商品，請法制局維護消費者權益。

法制局表示，消費者可依業者退貨機制退費，若與製造業者疏失有關，可向業者請求損害賠償。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

賣場 酒駕

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