YouBike站常無車可借…新北速投2.1萬輛 北市增購3300輛

YouBike熱門站點借不到車已是常態，為減少情況，新北上月底提前投放2.0契約規定的總數量2.1萬輛車，同時加速剩餘7個行政區1.0拆轉作業。新北交通局長鍾鳴時說，不只要車多而已，調度也很重要，目前透過追蹤軌跡跟使用次數，從布局下功夫。

據統計，新北YouBike2.0現有2萬1379輛、1320處租借站，今年1至5月平均月租借250萬次、每輛車日均租借率4.3次，去年租借次數達2809萬次，比2022年的2361萬成長450萬次。

鍾鳴時表示，供給量已達契約要求，但不只是要車多，新北每天有8萬人使用，比北市難調度的地方在於車輛有嚴重方向性，北市像蜘蛛網狀，較平均分布，但新北都是早上騎往捷運站，晚上從捷運站騎回家，困難度比北市高很多。

鍾鳴時說，易有方向性的站點要有儲車空間，還要人力隨時調度，要「雙頭儲車」，不僅社區要有車子、捷運站也要有人力拉車出來，傍晚則相反，調度工作需很精密。

交通局表示，提前投放契約規定的數量，提升租賃場站見車率，減少借不到車情況，目前已完成淡水、新店、汐止、板橋、土城、中和、永和、新莊、八里共9區，10月前完成三重、五股、蘆洲、泰山、樹林、鶯歌及三峽，讓YouBike1.0退場。

北市運管科長朱宸佐說，北市全面換成2.0後，發現見車率不高，因此去年5月增購1800多輛、10月再增1500輛，見車率提高至92%，陸續改善無車可借狀況。