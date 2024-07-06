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雙北外國人吸菸被罰比率激增
北市依「菸害防制法」公告戶外禁菸場所，包括學校周邊、公園綠地、騎樓、超商門口等數千處，北市近來非本國籍人士被裁罰比率持續攀升，從2020年的0.1%，今年至5月底已占14%；新北裁罰占比約0.6%，2020年有409件、去年686件，今年截至5月底215件。雙北衛生局表示，會持續多元管道加強宣導。
「不要說外國人，連本國人都不知道」，詹姓民眾說，以北車為例，範圍很大，標示告示卻不是很清楚，一不小心就會被罰；其他地方也都要找一下，因都是小小一塊牌。
北市衛生局分析，非本國籍遭裁罰攀升原因，是因捷運西門站出口、北車周邊自2022年1月1日起列禁菸場所，這兩處皆外籍人士多，裁罰案件也增多。目前這2處皆設有禁菸標示；主要在出入口或人潮較多地方，四周也有禁菸線提醒。
新北衛生局表示，禁菸場所均於出入口張貼禁菸標誌，皆有中英文及國際通用禁菸符號，如未張貼依法可裁罰1至5萬元罰鍰。會不定期稽查違規熱點並加強頻率。
北市議員何孟樺指出，北市近年取締禁菸區域抽菸，2020年裁罰738人、2023年652人，2024年截至5月31日止，裁罰423人，分析受裁罰人的國籍，近年非本國籍受裁罰占比，4年前僅0.1%，去年攀升至8%，今年截至5月31日更有14%受裁罰人為非本國籍。
北市禁菸場所的公告模式，僅在官網依行政區列表，何孟樺發現，沒查詢功能、也無定位，質疑公告方式不友善，更無法達到廣為周知，要求研議以圖層形式呈現禁菸地圖，並在觀光、市政服務App等呈現，也請衛生局檢討稽查人力不足問題。
衛生局表示，稽查人力不足問題，衛生局稽查科及12區健康服務中心約有260人，市府人事處也同意稽查科增列稽查人力。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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