回響／淡水垃圾山石籠護岸坍 民憂流入海

本報日前陽光行動報導各縣市垃圾山問題，新北市淡水垃圾掩埋場2001年不再收垃圾，但未清垃圾也成山，僅靠石籠護岸固定，但護岸多處坍方，居民憂垃圾隨潮汐入海，議員認為應遷掩埋場、垃圾去化，新北市環保局表示，未來會在原場址做整體優化工程，把垃圾場變為清潔隊空間。

台灣近年從科技島淪為垃圾島，淡水垃圾掩埋場位於下圭柔臨海岸處，一旁就是有絕美夕陽及海岸景觀的海尾子步道，往北走是北海岸獨特龍蝦嶼景觀，垃圾掩埋場顯得突兀，地方認為，這是海岸線上難以抹滅傷痕。

新北市環保局「淡水區垃圾掩埋場遷移工程先期規畫期末報告」，推估淡水區垃圾掩埋場填埋的廢棄物，總量體共有56.5萬立方公尺。

固定垃圾的石籠護岸隨長時間潮汐及鹽份鏽蝕，導致護岸出現多處坍方，新北環保局表示，近年歷經風災及劇烈海浪不斷侵蝕，導致多處石籠網破損毀壞，2022年已將部分損壞段，以混凝土塊重新修復，未修復部分刻正辦理修復工程技術服務發包，預計於2025年底完成。

議員鄭宇恩指出，考量環境及海岸景觀等因素，最根本辦法是掩埋場舊垃圾去化作業，盡可能減少汙染物的量體，也搭配淡海新市鎮二期開發計畫，除保有現在淡水區清潔隊資源回收物轉運等功能，並升級為環保園區，除提供清潔隊使用外，也兼顧休憩及環境教育。

環保局表示，垃圾掩埋場目前作為淡水清潔隊資源回收分類、巨大垃圾處理及床墊暫置等作業場地，現階段將持續執行掩埋場區環境及設施維護，經掩埋場安全監測及地下水監測，結果皆符合法令規定。

場域部分，環保局回應，已與內政部國土管理署研議，本場區都市計畫由海濱遊憩區及園道用地變更為機關用地，待變更完成後將規畫整體優化計畫，以提供淡水區清潔隊友善作業環境。