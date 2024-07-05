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與便便同行…淡水知名魚酥 爆工廠髒噁嚇人

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市淡水老街的知名伴手禮店金記魚酥。圖／翻攝google地圖
新北市淡水老街的知名伴手禮店金記魚酥。圖／翻攝google地圖

在新北市淡水老街的知名伴手禮店金記魚酥，被地主指控承租一處鐵皮工廠20多年，偷偷作為食品工廠使用，不但環境髒亂，食材、包裝袋跟鍋爐器具都隨便放置。新北市衛生局表示，將派員前往稽查。

金記魚酥被地主指控，鐵皮屋工廠內紙箱四處亂放，都是魚酥、蝦油等油炸零食原料，不只有灰塵、蜘蛛網，甚至有動物排泄物，也可看見疑似是鍋爐區的地方，牆壁都被燻黑，但業者搬離20天左右，招牌還在，業者聲稱並沒有在這做食品加工，只是做為倉庫使用，但地主質疑為何東西堆積在這。

衛生局表示，將派員前往稽查了解，倘有實際製造食品行為，將依據食品良好衛生規範準則查核其衛生環境是否符合規定，若有不符規定處，將依食安法第44條規定，命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可處6萬元至2億元罰鍰。另其製造行為是否達應辦理工廠登記證規模範圍，將移請經發局認定。

淡水 衛生局

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