快訊

高雄派出所驚傳被搜索！警員疑洩個資給詐團車手 住處手機、電腦遭查扣

新北汐止4212戶停電 台電這次沒把問題推給小動物

藍營參選人起手式？盧秀燕請益王金平 這些人也曾是「尊王」座上賓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「不介意被當成女生」 新北男童留1年半長髮助癌友

中央社／ 新北5日電
新北市新店區10歲郭姓男童（前右）主動向父親（前左）表示自己想捐髮助人，為此特別留了一年半時間的長髮，期間常還被誤認是女生，但郭童都不介意，5日在正式捐髮前開心與爸爸合影。圖／新北市社會局提供
新北市新店區10歲郭姓男童（前右）主動向父親（前左）表示自己想捐髮助人，為此特別留了一年半時間的長髮，期間常還被誤認是女生，但郭童都不介意，5日在正式捐髮前開心與爸爸合影。圖／新北市社會局提供

新北市府合辦捐髮助癌友活動，今天最小參與者是5歲吳姓女童，因在醫院看到掉髮病患決定捐髮；另1名10歲郭姓男童也不介意被誤認為是女生而留了1年半的頭髮，開心捐出。

國民黨新北市議員洪佳君連續9年與新北社會局聯合舉辦「絲絲秀髮共織愛」捐髮助癌友，今天與曼都髮型在樹人家商舉行活動，共16位捐贈者響應，其中年紀最小是5歲吳姓女童。

新北市府社會局說，吳姓女童有一次陪著媽媽到醫院，看到同齡小朋友沒有頭髮，於是好奇詢問，媽媽解釋對方是因生病治療掉頭髮，吳小妹回答「我有很多頭髮，那我可以把頭髮送給他們嗎」，後續更常常提醒媽媽要記得這件事。

社會局表示，吳媽媽說，孩子原本相當寶貝自己的頭髮，以前連要剪個2、3公分都捨不得，現在甚至很興奮要留長捐髮，更說以後還要繼續留長，「希望我的頭髮可以幫助到癌症的小朋友」。

社會局說，另1名捐髮者是新店區10歲的郭姓男童，因前幾年看到新北社會局捐髮活動新聞後，主動向爸爸表示自己也想捐髮，於是留了1年半的頭髮，期間常被誤認為是女生，但他都不介意。

郭姓男童說，他知道自己是在做對的事，所以不會在意。郭爸爸對兒子也感到十分驕傲。

洪佳君表示，從民國105年起辦此活動，累積至112年12月，受贈髮束達370束、超過236人捐贈，所有捐髮將透過癌症腫瘤患者扶助協會製成假髮，提供給有需要的癌症病友使用，陪伴他們更有自信地回歸社會。

新北市政府副秘書長柯慶忠也出席活動並致贈感謝狀表示，捐贈每束頭髮背後都有特別的意義和溫暖，許多溫暖的心聚在一起，一定能吸納更多社會愛的力量，共同編織新北市每一個好日子。

頭髮

延伸閱讀

免疫、化療合併治療跟上國際指引 癌友權益才不會遭犧牲

每年逾80萬癌友 百億癌藥基金急迫 醫改會提2點訴求

40熟女卵巢癌復發想不開 國健署700萬強化癌友家庭支持

癌症5年存活率逾6成 7醫院試辦照護送進家庭

相關新聞

華麗變身！垃圾掩埋場變清潔隊基地 淡水做對了什麼？

新北市淡水垃圾掩埋場2001年不再收垃圾，但僅靠石籠護岸固定。議員認為，應積極遷移掩埋場、垃圾去化，並搭配淡海二期計畫，...

淡水知名魚酥店被控偷租工廠加工 衛生局將派員調查

在新北市淡水老街的知名伴手禮店金記魚酥，被地主指控承租一處鐵皮工廠20多年，偷偷作為食品工廠使用，不但環境髒亂，食材、包...

新北汐止4212戶停電 台電這次沒把問題推給小動物

新北市汐止區今傍晚5點53分突然停電，造成樟樹二路、樟樹一路、工建路、山光里等一帶共4212戶停電，網傳因為台電人員操作...

「不介意被當成女生」 新北男童留1年半長髮助癌友

新北市府合辦捐髮助癌友活動，今天最小參與者是5歲吳姓女童，因在醫院看到掉髮病患決定捐髮；另1名10歲郭姓男童也不介意被誤...

淡水垃圾掩埋場海岸受侵蝕 新北：護岸2025年完工

新北議員鄭宇恩說，位在海岸邊的淡水垃圾掩埋場靠石籠護岸固定，近期傳出石籠護岸出現多處坍方，居民憂心垃圾再隨潮汐入海。新北...

林口文化廣場噴水設施7月8日起開放 2時段可戲水

位在新北市林口區忠孝路和文化三路口的文化廣場噴水設施，8日起每日上午10時至12時、下午2時至6時開放民眾戲水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。