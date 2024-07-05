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「不介意被當成女生」 新北男童留1年半長髮助癌友
新北市府合辦捐髮助癌友活動，今天最小參與者是5歲吳姓女童，因在醫院看到掉髮病患決定捐髮；另1名10歲郭姓男童也不介意被誤認為是女生而留了1年半的頭髮，開心捐出。
國民黨新北市議員洪佳君連續9年與新北社會局聯合舉辦「絲絲秀髮共織愛」捐髮助癌友，今天與曼都髮型在樹人家商舉行活動，共16位捐贈者響應，其中年紀最小是5歲吳姓女童。
新北市府社會局說，吳姓女童有一次陪著媽媽到醫院，看到同齡小朋友沒有頭髮，於是好奇詢問，媽媽解釋對方是因生病治療掉頭髮，吳小妹回答「我有很多頭髮，那我可以把頭髮送給他們嗎」，後續更常常提醒媽媽要記得這件事。
社會局表示，吳媽媽說，孩子原本相當寶貝自己的頭髮，以前連要剪個2、3公分都捨不得，現在甚至很興奮要留長捐髮，更說以後還要繼續留長，「希望我的頭髮可以幫助到癌症的小朋友」。
社會局說，另1名捐髮者是新店區10歲的郭姓男童，因前幾年看到新北社會局捐髮活動新聞後，主動向爸爸表示自己也想捐髮，於是留了1年半的頭髮，期間常被誤認為是女生，但他都不介意。
郭姓男童說，他知道自己是在做對的事，所以不會在意。郭爸爸對兒子也感到十分驕傲。
洪佳君表示，從民國105年起辦此活動，累積至112年12月，受贈髮束達370束、超過236人捐贈，所有捐髮將透過癌症腫瘤患者扶助協會製成假髮，提供給有需要的癌症病友使用，陪伴他們更有自信地回歸社會。
新北市政府副秘書長柯慶忠也出席活動並致贈感謝狀表示，捐贈每束頭髮背後都有特別的意義和溫暖，許多溫暖的心聚在一起，一定能吸納更多社會愛的力量，共同編織新北市每一個好日子。
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