華麗變身！垃圾掩埋場變清潔隊基地 淡水做對了什麼？

新北市淡水垃圾掩埋場2001年不再收垃圾，但僅靠石籠護岸固定。議員認為，應積極遷移掩埋場、垃圾去化，並搭配淡海二期計畫，將現址規畫為環保園區。新北市環保局表示，未來會在原場址做整體優化工程，把垃圾場變為清潔隊作業空間。

淡水垃圾掩埋場位於下圭柔臨海岸處，一旁就是有絕美夕陽及海岸景觀的海尾子步道，略往北走就是北海岸獨特的龍蝦嶼景觀，顯得垃圾掩埋場十分突兀，地方認為，這是海岸線上難以抹滅的傷痕。

根據2018年新北市環保局「淡水區垃圾掩埋場遷移工程先期規畫期末報告」，推估淡水區垃圾掩埋場填埋的廢棄物，總量體共有56.5萬立方公尺。

市議員鄭宇恩指出，考量環境及海岸景觀等種種因素，最根本的辦法，是要展開掩埋場舊垃圾去化的作業，盡可能減少污染物的量體，也搭配淡海新市鎮二期開發計畫，除了保有現有淡水區清潔隊資源回收物轉運等功能，並升級為環保園區，除提供清潔隊使用之外，也兼顧休憩及環境教育的功能。

環保局表示，垃圾掩埋場目前作為淡水區清潔隊資源回收分類、巨大垃圾處理及床墊暫置等作業場地，現階段將持續執行掩埋場區環境及設施維護，經掩埋場安全監測及地下水監測，監測結果皆符合法令規定。

場域部分，環保局回應，已與內政部國土管理署研議，本場區都市計畫由海濱遊憩區及園道用地變更為機關用地，待變更完成後將規畫整體優化計畫，以提供淡水區清潔隊友善作業環境。

另外，垃圾場現況是以石籠護岸固定，但隨著時間增長，潮汐及鹽份鏽蝕，導致護岸出現多處坍方，地方憂心，會對海洋、海岸造成嚴重傷害。