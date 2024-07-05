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淡水垃圾掩埋場海岸受侵蝕 新北：護岸2025年完工

中央社／ 新北5日電
海岸邊的淡水垃圾掩埋場靠石籠護岸固定，近期傳出石籠護岸出現多處坍方，居民憂心垃圾再隨潮汐入海。示意圖／記者林伯東攝影
海岸邊的淡水垃圾掩埋場靠石籠護岸固定，近期傳出石籠護岸出現多處坍方，居民憂心垃圾再隨潮汐入海。示意圖／記者林伯東攝影

新北議員鄭宇恩說，位在海岸邊的淡水垃圾掩埋場靠石籠護岸固定，近期傳出石籠護岸出現多處坍方，居民憂心垃圾再隨潮汐入海。新北市府說，預計2025年底完成護岸修復工程。

民進黨新北市議員鄭宇恩今天發布新聞稿表示，淡水垃圾掩埋場位在下圭柔臨海岸處，一旁就是有絕美夕陽及海岸景觀的海尾子步道，略往北走是北海岸獨特龍蝦嶼景觀，垃圾掩埋場存在相當突兀。雖然此處自2001年不再收垃圾，但早期垃圾沒清除，靠石籠護岸固定，近期傳出石籠護岸多處坍方，居民憂心垃圾會再隨潮汐入海。

鄭宇恩說，考量環境及海岸景觀等因素，最根本辦法還是要展開掩埋場舊垃圾去化作業，盡量減少污染物量體，也搭配淡海新市鎮二期開發計畫，保有現有淡水區清潔隊資源回收物轉運等功能，並升級為環保園區，除提供清潔隊使用之外，也兼顧休憩及環境教育。

鄭宇恩表示，根據2018年新北市環保局所做「淡水區垃圾掩埋場遷移工程先期規劃期末報告」，推估淡水區垃圾掩埋場填埋廢棄物總量體共有56.5萬立方公尺，若採全面或部分移除，符合淡海新市鎮開發區開發計畫目的及效益，移除及減低汙染源也對民眾健康、環境景觀有正面效益。

新北環保局說，2022年已將部分石籠網損壞段以混凝土塊重新修復，剩餘未修復部分正辦理修復工程技術服務發包，預計2025年底完成全部護岸修復工程，以強化護岸對抗浪潮侵蝕能力，確保掩埋場安全。

環保局表示，淡水垃圾掩埋場區現階段將持續執行環境及設施維護，並進行掩埋場安全監測及地下水監測，至今監測結果皆符合法令規定。

環保局說，長期規劃則配合內政部國土管理署都市計畫，研議將此場區由海濱遊憩區及園道用地變更為機關用地，變更完成後將規劃整體優化計畫，以供淡水區清潔隊作業使用。

淡水

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