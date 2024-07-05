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林口文化廣場噴水設施7月8日起開放 2時段可戲水

中央社／ 新北5日電
林口區文化廣場自7月8日開放戲水設施，每日定時噴水提供市民朋友夏日好去處。圖／新北市政府提供
林口區文化廣場自7月8日開放戲水設施，每日定時噴水提供市民朋友夏日好去處。圖／新北市政府提供

位在新北市林口區忠孝路和文化三路口的文化廣場噴水設施，8日起每日上午10時至12時、下午2時至6時開放民眾戲水。

林口區公所透過新聞稿指出，噴水設施自整點開始每20分鐘噴水1次，中間停止噴水10分鐘。

區長廖武輝告訴中央社記者，每年暑假都會開放廣場的戲水設施，他提醒小朋友玩樂過程中，要隨時補充水分，也要注意戲水用具安全，不要影響他人。另外，水質經過儀器檢驗合格，確保水質安全。

區公所表示，文化廣場是一處乾式滯洪池，下凹式設計提供儲存宣洩不及的雨水，池底設計動物圖樣及噴水設施，旁邊有海洋風格彩繪的無障礙坡道，周邊也有看台可以休憩。

區公所提醒，戲水時記得帶換洗衣物，戲水區內禁止奔跑，勿推擠、追逐，兒童戲水時，家長應在旁全程陪同及注意。

水質

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