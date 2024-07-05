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汐止中興路人行道施工移樹 11棵榕樹先健檢再遷移

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區金龍國小旁的人行道拓寬改善工程，要遷移11棵榕樹，有得到褐根病，會進一步送檢再做移除。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區金龍國小旁的人行道拓寬改善工程，要遷移11棵榕樹，有得到褐根病，會進一步送檢再做移除。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區中興路在金龍國小旁的人行道拓寬改善工程就要施工，只是沿線有11棵榕樹，要怎麼處理，今(5)日新北市議員白珮茹就召集相關位人員現場會勘，當天樹醫生也到場，發現有榕樹得到褐根病，所以，生病的樹會進一步送檢再做移除，至於健康的會遷到更適合的地方，樹能更好的生長，人行道工程也能接續動工。

新北市議員白珮茹表示，今天來金龍國小，主要是因為週邊人行道的改善，已經準備要動工，但因為這邊有11顆的榕樹，今天除了請了相關單位來，針對這邊的榕樹進行健檢，那也發現有部分榕樹是有褐根病的部分，就必須要去做移除，如果健康的樹則希望可以到更好的地方，因為，目前健檢這一排榕樹，週邊的房子，都已經蓋起來，跟當年種樹的時空背景不是很相像，所以，造成部分的樹，即便存活下來，卻因為生長空間受限，導致每次要針對這些榕樹，必須做大量的樹枝修剪，那枝幹的修剪，也導致榕樹大量的折損。

白珮茹指出，今天就整排樹做健檢，有一部分有生病的，會送林務局試驗所去做檢查，如果確定是褐根病，就會做移除，至於健康的部分，會來找更好地方，讓這邊的榕樹可以有更好的生長空間。那同時配合中興路人行道工程，會再請專家學者，找更適合的樹種，讓樹可以活得更好，行人也可以走得更順利，而人行道工程，在暑假期間會動工，因為目前孩子們都放暑假了，有部分工程是需要進行爆破的部分，到時候會發出大量的噪音，所以，希望這個工程，可以在暑假進行，讓第一階段的工程趕快做，將對孩子們的影響最小的情況下，能夠順利來進行。

北峰里長陳南海說，因為，人行道太窄，對於行人還有學童來說，不好走也不安全，只是已經講了好久，好多里民都在問什麼時候才會做，希望人行道拓寬改善工程能夠趕快動工，給行人不管是買菜或是上學的小朋友，有更友善的通行空間。

人行道 白珮茹

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