平溪不老長智村聲名遠播 台北市參訪讚友善環境

平溪區在109年成為推動失智友善社區之示範區，深入在地社區，打造平溪成為失智友善生活村，命名為「不老長智村」，而這幾年下來，不論是友善環境的建置，還有對長者的貼心服務都深獲好評，今(5)日更吸引台北市大安區健康服務中心及區公所還有里長等一行人，到訪了解平溪的不老長智村，收穫滿滿。

臺北市大安區健康服務中心今天參訪新北平溪不老長智村，由大安區公所副區長李條凰及臺北市大安區健康服務中心主任楊明娟率領大安區里長及部分健康中心的主任們一行人約40人來參訪新北市平溪不老長智村。

台北市大安區公所副區長李條凰說，大安區目前是台北市人口最多的區，其老化程度也是名列前茅，因此對於長者的一些照顧，今天也特別到新北市平溪區來取經，看到平溪設有失智友善商家及關懷照顧據點，看得出來對於長者照顧有多加著墨，值得學習。

大安區健康服務中心主任楊明娟表示，對於新北市平溪區不老長智村獲112年台灣健康城市暨高齡友善-共老獎，很感興趣，想了解平溪區是如何運作的，特地來平溪參訪。

平溪區區長李天民表示，平溪區為打造平溪不老長智村，建構綿密的支持網絡，若長者有異常會立即通報相關單位，協助就醫就診以及後續的長期照顧服務。另平溪區公所為整合轄內各公部每季推動一次平台計畫，平溪區有7%以上的居民具備失智症識能，得益於新北市衛生局積極投入在地居民的失智症識能訓練，也正因社區居民整體失智友善識能的提升，平溪區有一半以上的商家加入失智友善商家，交織成屬於在地的溫馨互助網絡。