萬朵仙丹接力滿開 汐止城中里步道粉嫩花海美

汐止區城中里的茄苳溪步道，在上個月紫薇盛開後，這個月粉嫩仙丹接力登場，在花圃裡黃色、粉色及白色仙丹滿看，真的好美，整片看過去就像花海一樣，吸引不少民眾邊散步邊賞花拍照留念。

緊鄰茄苳溪的汐止城中里茄苳溪步道，各色仙丹大開，一整排就好像五彩花牆一樣，這幾年在里長、志工的用心經營下，一年四季都有花可以欣賞，前一陣子是紫薇盛開，而這個月則是粉嫩仙丹接力登場，粉嫩的黃色、粉色及白色仙丹一起綻放，志工說從來沒有開的這麼美，就好像後花園一樣，歡迎大家來走走。

城中里長廖福賢表示，里內最近紫薇在開，還有仙丹花，也有好幾個顏色的，現在都正在開，很歡迎收里民有空的話，來這邊走一走，也很歡迎汐止區的區民，有空到城中里來，現在沿線步道的仙丹花，不管是粉紅色、黃色、白色，以及紅色的都陸陸續續在開，整個花圃都開了滿滿的。

廖福賢說，也很感謝里內的志工，不眠不休的照顧，只是沒有下雨的話，要一直澆水，裡面有長草的話，都要用純手工去拔草，很真的很感謝這一些志工，大家的一起努力，才有今天的成果感謝他們。