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三芝福成社區創意滿滿 「八卦絲瓜棚」好有趣

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區的福成社區發展協會執行長鄭國賢創意滿滿，近來搭建了一座八卦絲瓜棚，融入八卦、五行與易經的元素。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區的福成社區發展協會執行長鄭國賢創意滿滿，近來搭建了一座八卦絲瓜棚，融入八卦、五行與易經的元素。 圖／紅樹林有線電視提供

為了為社區增添亮點，並行銷社區產業，三芝區的福成社區發展協會執行長鄭國賢創意滿滿，近來搭建了一座八卦絲瓜棚，融入八卦、五行與易經的元素，蔬果採收便要從天門進、再從地門出，讓農家樂變得更有趣。

福成社區發展協會執行長鄭國賢說，採用全桂竹來打造八卦絲瓜棚，不只是種絲瓜，各種攀藤類瓜果蔬菜都可以種植，等到成熟採收期，也會依照採收者的生辰八字命格來看所屬五行八卦在哪一個區塊，再讓採收者去採收那一區塊的蔬果，就像是採到本命蔬果一樣有趣又有知識性。

福成社區發展協會執行長鄭國賢打造這一處八卦絲瓜棚，並不是真的要擺攤算命格，而是要增添農家樂的趣味性，融入五行八卦與易經元素，讓民眾體驗農作採收時不只收穫了蔬果、也收穫了不一樣的知識，更透過瓜棚的美化，讓社區產業藝術化，進而也達到行銷社區的目標。

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