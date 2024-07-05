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新住民也棒棒！大甲高中學生獲總統教育獎 總統親自頒獎肯定

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
2024年總統教育獎今天在總統府舉行，台中市大甲高中今年畢業生黎昱君獲獎，總統賴清德頒獎肯定。圖／大甲高中提供
2024年總統教育獎今天在總統府舉行，台中市大甲高中今年畢業生黎昱君獲獎，總統賴清德頒獎肯定。圖／大甲高中提供

2024年總統教育獎今天在總統府舉行，全台共56位學生接受表揚，其中台中市大甲高中今年的畢業生黎昱君是新住民子女，從小與從事看護工作母親相依為命，她求學路上始終保持前3名成績，獲得保送陽明交大，她今天獲賴清德總統頒獎肯定，師生與有榮焉。

黎昱君以5A8+成績留在地區入學大甲高中，入學後展現優秀學術能力，她積極參與校內外各項科學活動具有出色的團隊合作精神和領導能力。

黎昱君的成長歷程充滿艱辛，她成長路上非一帆風順，國小二年級時失去父親，新住民母親獨力承擔起照顧家庭的責任，她決心要成為母親的驕傲，為家庭帶來改變，減輕母親的負擔。

大甲高中求學過程，她積極參與各項科學競賽，屢獲殊榮，亦師亦父影響她最深的黃嘉男老師說，她的努力和才華不僅在國內，還在國際舞台上展現出色，她代表台灣到墨西哥參加的2023國際科學博覽會（ESI）上獲大會金牌，以優異的表現和對台灣文化的貢獻，獲得最佳國家文化表現獎。

「裂痕是光照進來的地方」這是黎昱君的座右銘，高三畢業門檻上，她以優異成績被台灣大學和陽明交通大學同時錄取。

大甲高中校長高榮利表示，黎昱君的成長故事展現學校教育的真正意義，通過教育，每個學生都有機會發揮潛能、追求卓越。

2024年總統教育獎今天在總統府舉行，台中市大甲高中今年畢業生黎昱君獲獎，總統賴清德頒獎肯定。圖／大甲高中提供
2024年總統教育獎今天在總統府舉行，台中市大甲高中今年畢業生黎昱君獲獎，總統賴清德頒獎肯定。圖／大甲高中提供

新住民 母親 陽明交大

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