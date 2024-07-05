詐騙又有新招！催繳水費通知有假貨 北水處籲用戶注意

台北自來水事業處今天表示，詐騙集團近期假借名義寄發欠費催繳簡訊及電子郵件，呼籲用戶注意，民眾若收到繳費簡訊，應先認明開頭是否為政府專屬「111」短碼。

北水處發布新聞資料指出，近期發現有詐騙集團假冒名義向民眾廣發欠費催繳的簡訊及電子郵件，詐騙電子郵件內容包含，未提供用戶用水地址且有不明水號，附件為「ZIP」檔；簡訊部分開頭為「+886」。

北水處表示，民眾若收到水費催繳簡訊，應先認明是否為「111」政府專屬短碼簡訊，因發送水費催繳簡訊通知，已全面介接數位發展部「111政府專屬短碼簡訊平台」，讓用戶更容易辨識，免遭詐騙。

此外，寄發給用戶的水費催繳簡訊，會提供用戶水號專屬連結，方便繳費，且網址會引導至北市府智慧支付平台，網址首段為「https://pay.taipei」，若簡訊顯示網址首段不正確，切勿點擊。

北水處指出，用戶若收到可疑電子郵件或簡訊，切記不輕易點擊連結，不打開壓縮檔，並確核對用水地址是否正確、附件應為PDF檔，有任何疑慮可撥客服專線查證；遇詐騙可撥165反詐騙專線諮詢及報案。