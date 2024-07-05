新北兒藝節7月13日登場 9件戶外作品出沒市民廣場

新北市兒童藝術節7月13日到21日登場，今年以「怪獸王國」為主題，新北市文化局今天說，邀請國內、日本、墨西哥藝術家帶來9件大型戶外裝置藝術，作品會出沒在市民廣場。

文化局今天發布新聞稿表示，兒藝節期間市民廣場有9件藝術裝置，東側入口展出藝術家王振偉巨大雕塑「怪獸守護者」、日本角色設計師吉井宏則的「怪獸實驗室」、日本紙花藝術家國吉滿的「怪獸花園」。

文化局表示，市民廣場中央處有藝術家鄭元東的毛茸茸「怪獸巴士」；西側入口有插畫藝術家吳騏57「怪獸殿堂」、日本藝術家宮城有加的「寄信給妖怪」、橋本美緒的「怪獸好朋友小月」，以及墨西哥藝術家路瓦里維拉，以家鄉傳統文化羽蛇神為靈感的「怪獸阿米果」。

文化局說，台灣藝術團隊禹禹工作室利用環境地形及紅外線感應，打造「怪獸村」，另外，藝術家李文政帶領好日文化則以「泡泡王國：飛龍保證班」，設置小型遊具及立體模型，讓小朋友透過科學玩具，了解機械與物理。

文化局表示，活動期間除了可欣賞藝術家作品，還舉辦多場戶外表演，詳細資訊可上「2024新北市兒童藝術節」網站（http://www.newtaipei-summer.tw/）查詢。