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黃仁勳愛店出包！被爆沒證照沒登錄就營業 衛生局揪違失

中央社／ 台北5日電
喜相逢麵館是知名私廚餐廳，一位難求。圖／翻攝自GOOGLE地圖
喜相逢麵館是知名私廚餐廳，一位難求。圖／翻攝自GOOGLE地圖

北市喜相逢麵館被爆逃漏稅衛生局4月底查無營業事實；6月7日業者表示仍有提供私人餐飲服務，現場有冰箱食材未覆蓋等缺失，已改善完成；逃漏稅方面移請相關單位。

北市喜相逢麵館因一位難求、科技龍頭黃仁勳造訪而更加聲名大噪，遭民眾檢舉逃漏稅，並被質疑無任何證照或登錄卻開店營業。

衛生局表示，4月29日前往現場，因現場無營業事實，6月7日再至現場稽查，業者表示仍有提供私人餐飲服務，現場查有未能提供健康檢查報告及冰箱食材未覆蓋等衛生缺失事項，已開立限期改善通知單，令業者限期改善。

衛生局指出，6月28日複查，衛生缺失事項業者皆已改善完成。

而未開發票及營業登記部分，已將全案移請北市稅捐稽徵處、財政部台北國稅局及北市商業處權管。

衛生局說，業者已完成稅籍登記及商業登記，依規定據稅籍登記之食品業者應進行食品業者登錄，衛生局已要求於3個工作日內完成食品業者登錄，期屆如未登錄，可依違反食品安全衛生管理法第8條第1項第3款及第44條第1項第3款，處新台幣3萬到300萬元罰款。

北市 衛生局 逃漏稅

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