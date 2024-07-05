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外國人吸菸被罰案件激增 北市曝這2處是違規熱點

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市西門捷站出口列禁菸區。本報資料照片
北市西門捷站出口列禁菸區。本報資料照片

北市依菸害防制法公告的戶外禁菸場所，包括學校周邊、公園綠地、騎樓、超商門口等共數千處，但議員何孟樺指出，近來非本國籍人士被裁罰人數比率持續攀升，從2020年的0.1%，到今年統計至5月31止，已經占14%，要求北市府應研議在禁菸場所設置多語地圖宣導。北市衛生局表示，會持續以多元管道加強宣導。

衛生局也指出，近年非本國籍人占受裁罰人總數比攀升的原因，主因是菸害防制法僅將部分戶外場所納入禁菸場所規範，但衛生局依法公告北捷西門站出口、及台北車站周邊，從111年1月1日起為除吸菸區外，禁止吸菸場所，違規可罰2000元以上至1萬元以下，因該兩處皆為外籍人聚集場所，故裁罰案件增多。

何孟樺指出，北市近年取締禁菸區域抽菸，2020年裁罰738人、2023年652人，2024年截至5月31日止，裁罰423人，分析受裁罰人的國籍，近年非本國籍人士占受裁罰人總數比率持續攀升。2020年僅有0.1%為非本國籍人士，2023年升至8%，2024年截至5月31日更有14%受裁罰人為非本國籍。

北市禁菸場所的公告模式，僅在官方網站依行政區列表禁菸場域，何孟樺發現，除了沒有查詢功能、也無定位功能，公告網站最早刊登時間為2019年5月，迄今已5年，但各行政區公告禁菸場所網站點閱數落差甚大，月均點閱數最高者為松山區，每月約有386人次點閱，月均點閱數最低者為萬華區，每月僅有約63人次點閱。

何孟樺表示，網站以列表模式公告，不僅對使用者不友善，更無法達到禁菸場所廣為周知的效果，她也請市府研議建構以圖層形式呈現禁菸場所之多語互動式禁菸地圖，並廣為設置於本市觀光、衛政、市政服務App 、網頁，也請衛生局一併檢討稽查人力不足的因應之道。

針對稽查人力不足，衛生局說，北市府從105年至108年，已陸續委任環保局和工務局、市場、殯葬、公運處等跨局處合作，共同執行菸害稽查、取締及輔導所轄場所。衛生局除了稽查科及12區健康服務中心，也有約260人，另市府人事處也同意稽查科增列稽查人力。

衛生局指出，也會持續運用單張、海報、網路、廣播、電視牆、跑馬燈、簡訊、市府官方LINE等多元管道，加強宣導禁菸場所相關規定。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

為推動無菸城市並提升市容品質，台北市從111年1月1日起，台北車站周邊場域將擴大禁菸範圍。圖／北市環保局提供
為推動無菸城市並提升市容品質，台北市從111年1月1日起，台北車站周邊場域將擴大禁菸範圍。圖／北市環保局提供

北市 禁菸 衛生局

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