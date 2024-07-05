YouBike站常嘸車借 新北速投2.1萬輛「2.0E也要來了」

YouBike熱門站點時常借不到車已是常態，新北市為減少情況，將原定10月要投放YouBike2.0契約規定的總數量2.1萬輛車，提前於6月底完成，同時加速10月前完成剩餘7個行政區1.0拆轉作業。交通局表示，YouBike2.0E將增至採購2100輛電輔車，年底前投放，目前費率暫參考桃園，租借前2小時每30分鐘20元。

交通局表示，新北市YouBike2.0現有2萬1379輛、1320處租借站，今年1至5月平均月租借250萬次、每輛車日均租借率4.3次，去年租借次數達2809萬次，比較2022年的2361萬成長450萬次，逐漸恢復到疫情前租借情形。

交通局表示，目前也提前投放完YouBike2.0契約規定的2.1萬輛車，以提升租賃場站見車率，減少民眾借不到車的情況，另目前已完成淡水、新店、汐止、板橋、土城、中和、永和、新莊、土城、八里共10個行政區升級2.0，而10月前完成三重、五股、蘆洲、泰山、樹林、鶯歌及三峽，讓YouBike1.0退場。

至於YouBike2.0E，交通局表示，採購契約中將採購2100輛，並於年底前投放，且本次採購契約將規範「放大車輛編號」，助於違規取締辨識，以嚇阻騎乘違規行為。