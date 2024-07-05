怪獸來襲！2024新北兒藝節邀9位藝術家打造怪獸王國

2024新北市兒童藝術節將於7月13日至7月21日登場，在市民廣場、市府大廳、府中廣場及新北市各藝文中心舉行。新北市文化局表示，今年以「怪獸王國」為主題，邀請多位國內外知名藝術家，展出一系列大型藝術裝置，9件大型戶外裝置藝術作品將分布於市民廣場各處，讓觀眾沉浸在充滿想像力的奇幻世界中。

市民廣場東側入口由擅長地景裝置的藝術家王振偉帶來巨大雕塑「怪獸守護者」，穿過裝置，民眾將看到日本著名角色設計師吉井宏則的「怪獸實驗室」，以及日本紙花藝術家國吉滿的神秘「怪獸花園」，廣場中央還有藝術家鄭元東的毛茸茸「怪獸巴士」。

文化局表示，市民廣場西側入口有插畫藝術家吳騏57的「怪獸殿堂」夢獸登場，跟著七彩地貼繼續前行，將看到日本藝術家宮城有加的「寄信給妖怪」，讓孩童學習溝通，提升表達能力。

橋本美緒的「怪獸好朋友小月」作為怪獸王國的可愛使者，帶來歡樂與友誼。來自墨西哥的藝術家Lua Rivera則以家鄉傳統文化中的「羽蛇神」為靈感，帶來充滿異域風情的藝術品。