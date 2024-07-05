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系統維運廠商罰款執行率5年都破100% 北市資訊局：該重罰一定罰

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議員鍾佩玲發現，委外廠商出包，5年罰款執行率均超過100%，年年違約卻續約，罰錢不見改善，要求改善履約品質。資訊局長趙式隆回應，該重罰就一定重罰，沒有任何模糊或通融空間。記者林佳彣／攝影
北市議員鍾佩玲發現，委外廠商出包，5年罰款執行率均超過100%，年年違約卻續約，罰錢不見改善，要求改善履約品質。資訊局長趙式隆回應，該重罰就一定重罰，沒有任何模糊或通融空間。記者林佳彣／攝影

北市府推動市政E化服務多年，資訊局每年編列數千萬元經費推動與維運系統，卻接連發生公文系統當機、修正逾期等情況，議員更發現，委外廠商出包，5年罰款執行率均超過100%、還有一年破500%，質疑年年違約卻續約，罰錢不見改善，要求改善履約品質。資訊局長趙式隆回應，該重罰就一定重罰，沒有任何模糊或通融空間。

資訊局每年編列「政務資訊系統推動及維運相關費用」、「服務資訊系統及維運」預算，作為公文整合系統、公務雲Taipeion、議會案件管理系統、單一陳情系統等擴增及維運之用，今年度超過7000萬元，協助公務員處理公務。

不過，議員鍾佩玲發現，2019年至2023年委外廠商違約遭罰共381件、年平均76.2件違約，罰款數百元至數萬元不等，原因不乏系統異常影響案件處理時效、軟體錯誤或瑕疵逾期修正等，都影響市府員工使用公務系統，且可能間接或直接影響民眾權益。

她舉例，有廠商曾承攬資訊局一件委外服務案，因延誤履約期限，被認定違約情節重大而停權，2021年仍得標資訊局委託案、隔年再度受罰。

鍾佩玲直言，裁處紀錄更有許多長期且重覆違規的廠商，甚至連年違規挨罰仍能得標，所有廠商5年違約罰款執行率數據均超過100%，2019年208%、2020年竟高達512%，近3年雖陸續降至255%、136%、117%，仍顯示資訊局約束能力不足，因此要求資訊局研擬履約品質改善策進作為。

資訊局長趙式隆表示，資訊局為全府資訊相關採購示範機關，做為表率，更應該以身作則。局內由上到下，看待履約管理均極為嚴謹，對於違規情事，處理更為明快，該重罰就一定重罰，沒有任何模糊或通融空間。公務員依法行政，恪守契約精神，應當獲得更多鼓勵。

趙式隆說，對於議員提醒，個案部分有則改之，無則加勉。自上任以來，資訊局已持續在產品、服務與承商方面積極去蕪存菁，這點和議員的想法是英雄所見略同。

罰款 議員 鍾佩玲

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