萬大線新里程 北市段隧道貫通

捷運萬大線橫跨雙北，第一期工程進度74.80％，預定2017年完工，台北市長蔣萬安昨說，台北市區段的10條潛盾隧道已全貫通，這是最艱難一役，「台北隊」會持續加油，逐步打通首都生活圈的「心血管」。

北市捷運局指出，第一期新北市區段潛盾隧道年底前將貫通，第二期陸續開工、招標。北市捷運局二工處長劉安德坦言，工程中最危險就是萬一鑽到地下水，來不及止水，整台潛盾機就會被淹沒，甚至造成地基淘空，地表建物也會跟著下沉。

劉安德說，潛盾施工第一個困難，就是要在地底組裝潛盾機，接著就是挖掘隧道，這步驟最危險，不僅會遇到水源，也可能有不明障礙物，如基樁、連續壁等，若碰到地下水夾雜土沙流出且來不及堵住，或沒事先備好水艙防止水流，工程就得重來。

萬大線第一期工程自北市中正紀念堂站至新北市土城區金城機廠，全長9.5公里，共9座地下車站、1座機廠及18條潛盾隧道，北市端2019年9月開工，今年6月完成貫通隧道，蔣萬安昨進入廈安站地下20公尺隧道口，見證萬大線達成新的里程碑。

蔣萬安說，萬大線廊經過北市中正區和萬華區，中正萬華復興計畫就是以萬大線為引擎，串聯重大建設、公有資源，並結合周邊的各項開發案來加速社區再生與活化，使舊市區風華再現。

蔣萬安說，這段工程去年得到行政院公共工程的金質獎，是公共工程界的最高榮譽，感謝所有工程人員付出；捷運是首都生活圈非常重要的「心血管」，必須要即刻打通，且不只是看短期，是看未來的10年、20年，現在要打下深厚基礎。

捷運局表示，由於廠商工程量飽和，加上台積電每年積極興建廠區，報價不斷提高，因此如鋼構、基樁等專業分工廠商不太願意告知具體要多少經費，也是目前流標原因，將再滾動檢討，調整預算。

捷運局表示，萬大線全線完工通車後，將整合北北桃都會區整體運輸網絡效益，滿足台北市中正、萬華及新北市中永和、土城、板橋、樹林、新莊地區間旅運需求，並與新蘆線、板南線、松山新店線、淡水信義線等銜接轉乘。