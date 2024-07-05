內政部回文了…大巨蛋辦演唱會 北市自己決定

台北市政府上周再度行文內政部，確認大巨蛋舉辦演唱會等非體育賽事，是否要符合建築技術規則第127條，北市府昨證實，7月1日收到內政部回文，仍依2017年函釋，體育場館不需檢討第127條規定。體育局長王泓翔表示，待遠雄巨蛋完成消安驗證，若有主辦單位申辦非體育賽事，遠雄巨蛋將驗證資料及活動計畫書送市府審查通過，便可舉辦。

遠雄副總經理楊舜欽表示，消防安全驗證資料已送消安中心基金會審查，這段期間有些活動公司來探詢，但因審查尚未通過，沒進一步討論。

消安中心基金會執行長陳文龍說，委員看過資料後，預計下周一邀集遠雄開會，若一切順利，再審查驗證球場內智慧消防編組的應變能力，還不確定何時可審查通過。

內政部2017年曾函釋，大巨蛋是大型的體育場館，不需要符合建築技術規則127條，至於是否能夠舉辦演唱會，應由地方政府本於權責，要求主辦單位擬定大型群聚活動計畫，詳細審查、妥善規畫，請地方政府自行決定。

日前議會通過國民黨團提案，請市府再行文內政部，體育局長王泓翔證實，市府已收到內政部回文，與2017年函釋內容一樣，不受建築技術規則127條限制。

王泓翔表示，遠雄巨蛋公司正在進行消防安全避難驗證程序，待通過驗證並且程序完備後，有主辦單位申請舉辦非體育賽事，將驗證通過資料及活動計畫書送到市府，市府將依大型活動群聚自治條例，開跨局處會議審查，確認安全無虞就可以舉辦。