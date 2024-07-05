新北防災都更案 泰山海砂屋上梁 拚明年3月入住

新北市泰山區明志路海砂屋申請防災都更拚重建，昨辦上梁典禮，預計明年3月可入住新厝。民代建議，市府應簡化程序提升便民措施，或提高基礎容積率增加誘因，才能增加民眾參與防災都更意願。

明志路海砂屋更新前為3棟5樓磚造建物、有15戶，921地震後成為震損紅單案，建物內部多處水泥剝落及鋼筋外露，因經費問題，住戶辦鑑定共識不高，新北都更處協助做免費鑑定，祭出防災都更方案50%容積獎勵當誘因，提升住戶參與都更意願，將重建為地上13層、地下1層鋼筋混凝土大樓，共計34戶。

市議員李宇翔說，明志路防災都更案有示範作用，403地震後，許多泰山、五股居民詢問想辦都更該如何著手，建議市府要簡化都更審查程序，並提高基礎容積率，增加誘因有助提升防災都更效率。

新北市都更處統計，防災都更陸續拆除16案危險建物，其中10案申報開工、1案已完工，403強震後，考量震損建物亟需重建，市府今年5月推防災都更2.0 PLUS版本，除海砂屋或耐震能力不足建物，也納入震損紅、黃單，並降低同意比率門檻，整合達8成同意即可提申請，給予1.5倍原建築容積或基準容積重建。

另，新北板橋區府中商圈精華地段共42筆土地將都更，現況多為2至6樓老舊建物，將改建為地上34層、地下5層住商大樓。目前剩2、3戶原住戶溝通中，預計年底動工。新北城鄉局表示，該案坐落在捷運府中站旁，若實施者經協調不成，得申請市府代為拆除。

該案權利變換計畫在今年5月24日核定，業者近期正請住戶辦拆遷作業，業者說，尚有原住戶在協調，溝通順利就可如期動工，剩2、3戶有意見，約占5%。