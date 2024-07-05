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疑遭防曬乳汙染關閉…北市大湖公園室外泳池 預計今開放

聯合報／ 記者洪子凱楊正海／台北報導
大湖公園泳池疑因假日使用人潮眾多，民眾塗抹防曬乳液，導致水池面漂浮油漬，目前業者採取連日加水使油漬溢出的方式改善。圖／民眾提供
大湖公園泳池疑因假日使用人潮眾多，民眾塗抹防曬乳液，導致水池面漂浮油漬，目前業者採取連日加水使油漬溢出的方式改善。圖／民眾提供

暑假戲水人多，但北市大湖公園室外游泳池7月1日起因水池漂浮油漬，關閉多日，民怨聲連連，體育局要求委外廠商恢復水質，且將按日開罰2萬元，直到泳池開放為止。市長蔣萬安昨要業者補償買月票民眾，並即刻加強巡檢北市列管游泳池、運動中心等。

大湖公園游泳池關閉，一度傳出是民眾傾倒汽油，但體育局調閱監視器，未發現可疑人士，研判是假日民眾多又塗防曬乳液，使水池面漂浮油漬。

蔣萬安昨說，體育局7月1日接獲通報，即刻現勘，發現確有油漬在泳池上，馬上決定暫時關閉，也要求業者一定要盡快恢復水質，符合標準才能再開放。

蔣萬安表示，市府也再次要求業者，水質及安全一定要做最好維管，另外購買月票的民眾要適當補償；並要求各局處對列管場館，包含游泳池、運動中心等即刻加強巡檢，各項維管一定要符合標準。

游泳池業者連日以加水方式，使油漬溢出改善，業界研判，正常泳池一周換一次水，該場館可能是換水頻率拉太長，因此油汙殘留；體育局指出，昨第3度派員稽查，水質酸鹼值及含氧量經測均合格，但廠商卻未依合約要求於水質符合標準時開放泳池，體育局將按日開罰2萬，直至廠商開放為止。

業者回應，室外泳池預計今天會開放，但兒童池漂漂河、景觀池仍在清理中，今天仍暫停開放。

體育局表示，將不定期抽檢全市委外場館泳池設備，會加強稽查曾經出現缺失場館，並要廠商持續回報維護狀況。

水質 游泳池 監視器 蔣萬安 體育

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