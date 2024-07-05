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坐墊飆71°C 騎YouBike像在烤肉

聯合報／ 記者林佳彣鍾維軒張曼蘋劉懿萱／連線報導
YouBike2.0坐墊採中空設計，可加強散熱，另車體以戶外耐高溫、防水方式設計，避免車輛損壞。記者鍾維軒／攝影
YouBike2.0坐墊採中空設計，可加強散熱，另車體以戶外耐高溫、防水方式設計，避免車輛損壞。記者鍾維軒／攝影

連日高溫，雙北有超過2千處YouBike租借站，多是露天設置，議員在烈日實測發現，坐墊溫度竟高達攝氏71°C，直呼騎乘「猶如在烤肉」，建議比照公車候車亭設遮陽板。但雙北交通局均回應，遮陽板恐影響充電，設站會利用樹下、橋下等空間遮蔭。

北市6月22日發布今年首次熱浪預警，緊接著24日、26日、27日、30日及7月2日至4日陸續發布，雙北22日至昨天逾30人因高溫熱傷害就醫；北市聯合醫院指出，熱中暑嚴重者可能危及生命，民眾應避免在中午至下午3時等「最熱時段」外出或戶外活動。

議員汪志冰團隊7月2日在信義區以溫度槍測量YouBike2.0坐墊，中午12時無遮蔭處的車輛體感溫度飆至71.8度，樹蔭下則是42.2度，兩者溫差高達29度。

汪志冰說，即將進入長達4、5個月酷暑夏季，在陽光直射之下，坐墊將如高溫「煎台」，若是穿短褲、短裙騎車，根本就是在「烤肉」，建議交通局在空曠區或租借次數高的站點設遮陽板，不只民眾使用較舒適，也能降低車輛日曬雨淋耗損，一舉兩得。

民眾林小姐分享，好天氣時會選擇YouBike代步，卻遇到坐墊被曬得又熱又燙，甚至會淋點水降溫；陳先生坦言，就好比機車坐墊一樣燙，但因有通勤需求，「再怎麼熱還是要騎。」

北市交通局回應，北市目前有1430處YouBike租借站，去年租借次數4612萬次創歷史新高，考量民眾借還車便利性，主要設在道路側、人行道、高架橋下等開放空間，且YouBike2.0坐墊採中空設計，可加強散熱，車體以戶外耐高溫、防水方式設計，避免車輛損壞。

交通局指出，YouBike2.0沒有接電，車上設太陽能板供車機充電、車柱亦以太陽能充電方式提供夜間燈光，如裝設遮陽棚恐影響充電效果。

新北共1320處租借站，去年租借次數達2809萬次，主要設在開放空間，包括道路側、人行道、高架橋下等。

新北交通局表示，租借站會多利用人行道樹穴空間，有樹蔭遮陽；YouBike2.0不用台電接電，畸零空間使用更具彈性，若裝設遮陽板，將限制彈性使用空間，無遮陽板規畫。

YouBike 人行道 高溫

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