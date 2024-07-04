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大巨蛋辦演場會腳步近？消安基金會周一將與遠雄開會

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北大巨蛋辦演唱會有新進度，消安基金會審查委員已看完遠雄送審報告，預計禮拜一將與遠雄開會討論。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋辦演唱會有新進度，消安基金會審查委員已看完遠雄送審報告，預計禮拜一將與遠雄開會討論。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋辦演唱會有新進度，北市府今證實收到內政部回函大巨蛋為體育場館不適用「建築技術規則」第127條，體育局長王泓翔說，待遠雄完成消安驗證後，若要辦非體育賽事，只要將驗證資料及活動計畫書送市府審查通過，便可舉辦。而消安基金會將於下周一針對大巨蛋送審資料與遠雄開會討論。

遠雄副總經理楊舜欽表示，已將消防安全驗證資料完成並送消安基金會審查，目前還不確定基金會何時會審查完，這段期間確實有活動公司有來探詢辦非體育賽事的可能，但因審查尚未通過，沒有進一步討論，原則還是要尊重審查單位完成審查後，才會有下一步動作。

消安基金會執行長陳文龍說，基金會上周將遠雄送來資料交給委員看過後，已將委員對報告書初步意見，綜整後發函給遠雄，預計下周一邀集遠雄開會，若一切順利，就會到球場審查驗證智慧消防編組的應變能力。陳表示，時程牽涉到開會討論狀況、驗證是否通過，還不能確定何時會完成。

大巨蛋 建築 體育

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