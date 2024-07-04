北市交通局盼內科員工搭乘大眾運輸 內科協會坦言挑戰大

為改善內湖交通問題，北市交通局與內科發展協會合作，舉行首場「交通綠運輸結合ESG推廣計畫」說明會。內科協會坦言，不能迴避園區內無捷運貫穿的事實，天氣因素要走路、騎腳踏車也很不方便，要讓員工配合使用綠運輸挑戰很大，必須要有配套措施；交通局說，除硬體改善，盼企業參與著手車輛減壓減量，軟硬兼施。

台北內湖科技園區發展協會副理事長張博堯表示，員工開車有許多理由，像是接送孩子上下課與家人上下班、恰外業務等，也許能在園區外尋找大型停車場，未來進出園區可計畫接駁巴士、腳踏車或走路，期望內科6000多家企業都可以參與討論，由企業自主解決碳排與交通問題。

張博堯坦言，要讓員工改變通勤習慣是很大的挑戰，如果企業能購置公務車輛（汽車、機車、腳踏車等）、提供各種類的停車位等作為配套措施，讓員工願意搭乘大眾運輸，過程中讓公部門參與，不能迴避園區內沒有捷運貫穿的事實，否則悶熱和雨天要走路、騎腳踏車都很不方便。

交通局長謝銘鴻回應，推動「我的減碳存摺」起初是為了內科交通，現在結合ESG，讓悠遊卡公司提供綠運輸報告給企業，對於做生意、投標都會有正面幫助。謝說，現在要改變思維，過去從硬體建設讓車流順暢，現在要從軟體方面改善，想辦法讓內科壓減、汽機車減量，軟硬兼施，提升內科環境，招募員工更順利。

台大先進公共運輸研究中心執行長陳雅雯表示，「內湖交通綠運輸結合ESG推廣計畫」於7、8月共有3場，企業當場若可以簽署意向書，後續團隊將密切討論合適方案。包括鼓勵員工騎乘自行車通勤、捐贈YouBike站位和車輛、補助員工購買1200定期票、實施分流上班和企業停車場提高收費等。

陳雅雯說，企業除了發宣傳單給員工外，可以提出實際措施，如員工騎乘自行車通勤可能流汗，企業可設沖澡空間，並可有晚打卡的彈性時間，昂貴的腳踏車也可以鎖在辦公室內等，增加誘因。