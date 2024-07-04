瑞芳吉安里向日葵盛開好美 髒亂點變拍照景點

夏天到了，也是許多花卉盛開的季節，瑞芳區吉安里這幾年將里內髒亂點逐步改善，讓大街小巷都有綠美化的成果，近日在吉慶公園城的轉角處，可以看到盛開的向日葵花，還有顏色繽紛的大理花，也讓路過民眾都忍不住拍照留下美麗的畫面。

時序進入夏天，也是春暖花開的日子，在吉安里吉慶公園城的一隅，就可以看到，黃澄澄的向日葵正盛開著，一朵朵的小太陽看起來很有朝氣，里長說，這裡原本是閒置地，經過整理並種植向日葵和大理花等，如今看來成效不錯，除了讓環境美化，又能欣賞到美麗的花朵，看了心情都好起來。

吉安里里長謝永昌說，當了里長這麼多年，環境的整潔一直都是努力的目標，因此每年也參加環保局舉辦的里環境認證，來激勵志工和居民一起來維護改造自己的家園，每到夏季就最適合種植花草來美化環境。

志工許淑慶也說，早期吉安里有不少髒亂的點，容易堆積垃圾造成環境髒亂，經由里長多年的努力改善下，各角落都有綠美化的成果，即使是一小片花田，也是吸引路過民眾眼球。