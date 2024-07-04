快訊

連2次車禍…17歲少年凌晨國道遭撞命危 下午搭救護車轉院又遭撞

占大盤權重高 股價破千恐「不得不分割」？台積電晚間說話了

騙小姊妹下水溺斃…狠母涉殺人罪聲押禁見 家屬神情憂傷不發一語

汐止忠孝東路車多過馬路難 會勘盼增斑馬線

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區忠孝東路車子不少，再加上車速過快，行人過馬路好難，新北市議員白珮茹會勘，討論設置行穿線的可行性。圖／觀天下有線電視提供
汐止區忠孝東路車子不少，再加上車速過快，行人過馬路好難，新北市議員白珮茹會勘，討論設置行穿線的可行性。圖／觀天下有線電視提供

汐止區忠孝東路車子不少，再加上車速過快，行人過馬路好難，尤其在忠孝東路510號一帶，要走好一段路才有斑馬線，附近住戶反應穿越馬路常常膽戰心驚，所以，在接獲陳情後，今(4)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，討論設置行穿線的可行性。

長安里長楊清風說，忠孝東路510號一帶，是往大同路三段的交界點，但一直到大概忠孝東路400多號這一段，大約幾百公尺之間，沒有行穿線，因為中間有兩個公車站牌，如果民眾要公車的話，因為要穿越大馬路，如果沒有行穿線的話，在他們來講是非常危險。

楊清風指出，因為交通法規的關係，要畫行穿線，可能會影響到機車及汽車停車格，有部分要配合塗銷，相對來講就影響到民眾的停車權益，所以，等交通局在會勘後提供意見及一些示意圖，會再與在地的民眾做一個探討，針對行人安全及停車需求做評估。

新北市議員白珮茹表示，忠孝東路510號這麼長的這一條路，中間都完全沒有任何行穿線，那兩個里的里長，包括橋東里長陶威中及長安里長楊清風，也非常的困擾，因為不少民眾在陳情，但是，要兼顧停車、還有這個週邊的行人的路權，很難去做一個平衡，所以，會請相關單位把行穿線，可以設置的以及需要排除的障礙把它畫出來，然後希望里長可以來協助溝通，可行的話才會在路口畫行穿線，讓長輩還有推嬰兒車，都能夠順利的通行無阻。

汐止 白珮茹 行人 路權

延伸閱讀

新北斑馬線上演消失術 民怒「辦公室官員要不要走走看！」

影／高雄新人斑馬線拍婚紗騎士看傻眼 禮金還沒收先收罰單

借鏡他國經驗！天母路口大改造 增庇護島、縮短行穿線

大雨水淹腳踝、進民宅 新北汐止康寧街83巷要做截水溝

相關新聞

大巨蛋辦演唱會腳步近？消安基金會周一將與遠雄開會

台北大巨蛋辦演唱會有新進度，北市府今證實收到內政部回函大巨蛋為體育場館不適用「建築技術規則」第127條，體育局長王泓翔說...

北市交通局盼內科員工搭乘大眾運輸 內科協會坦言挑戰大

為改善內湖交通問題，北市交通局與內科發展協會合作，舉行首場「交通綠運輸結合ESG推廣計畫」說明會。內科協會坦言，不能迴避...

估年底動工！板橋府中商圈要都更 老屋改34層住商大樓

新北市板橋區府中商圈精華地段，共42筆土地將都更，目前現況多為2至6樓老舊建物，將改建為地上34層、地下5層住商大樓。目...

捷運萬大線台北市端全貫通 最怕鑽壞基樁、地底藏淹水危機

捷運萬大線貫通潛盾工程困難重重，潛盾遭遇大量大型卵石並夾雜流木，經常需停機修復處理螺運機、排土幫浦及排土管堵塞等問題。北...

被倒汽油？大湖公園戶外泳池出現油漬暫停開放 北市體育局曝真相

暑假期間，親子玩水消暑多，大湖公園泳池7月1日傳出被倒汽油暫停開放，體育局今澄清，是假日民眾戲水多塗抹防曬乳液，致使水池...

在台北101秒遊國境之南 89樓秘境花園今夏滿滿屏東味

台北101與各縣市政府合作推介台灣觀光，今年暑期以屏東為主題，7月1日至9月30日在89樓秘境花園觀景台，以屏東特產蝴蝶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。