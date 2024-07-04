汐止忠孝東路車多過馬路難 會勘盼增斑馬線

汐止區忠孝東路車子不少，再加上車速過快，行人過馬路好難，尤其在忠孝東路510號一帶，要走好一段路才有斑馬線，附近住戶反應穿越馬路常常膽戰心驚，所以，在接獲陳情後，今(4)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，討論設置行穿線的可行性。

長安里長楊清風說，忠孝東路510號一帶，是往大同路三段的交界點，但一直到大概忠孝東路400多號這一段，大約幾百公尺之間，沒有行穿線，因為中間有兩個公車站牌，如果民眾要公車的話，因為要穿越大馬路，如果沒有行穿線的話，在他們來講是非常危險。

楊清風指出，因為交通法規的關係，要畫行穿線，可能會影響到機車及汽車停車格，有部分要配合塗銷，相對來講就影響到民眾的停車權益，所以，等交通局在會勘後提供意見及一些示意圖，會再與在地的民眾做一個探討，針對行人安全及停車需求做評估。

新北市議員白珮茹表示，忠孝東路510號這麼長的這一條路，中間都完全沒有任何行穿線，那兩個里的里長，包括橋東里長陶威中及長安里長楊清風，也非常的困擾，因為不少民眾在陳情，但是，要兼顧停車、還有這個週邊的行人的路權，很難去做一個平衡，所以，會請相關單位把行穿線，可以設置的以及需要排除的障礙把它畫出來，然後希望里長可以來協助溝通，可行的話才會在路口畫行穿線，讓長輩還有推嬰兒車，都能夠順利的通行無阻。