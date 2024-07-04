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淡水機車地下道通行安全 會勘改善標線禁超車

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區地下引道連接中正東路一段的部份，新北市議員鄭宇恩會勘改善標線禁超車。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區地下引道連接中正東路一段的部份，新北市議員鄭宇恩會勘改善標線禁超車。圖／紅樹林有線電視提供

淡北道路開工，位於淡水區中正東路二段與淡金路交會路口，也有許道路標線的改變，而其中在往淡水方向，機車必需進到地下引道再連接中正東路一段的部份，新北市議員鄭宇恩接到民眾陳情，地下道有滲漏水及汙泥，還有其他用路人在狹窄的地下道當中超車，以及中正東路一段銜接標線及路幅寬度的問題，都與行車安全相關，因此日前也邀請相關單位前往會勘討論改善事宜。

市議員鄭宇恩表示，這次邀請到交通部公路總局、新北市交通局、新工處、警分局及淡水區公所到場會勘，其中在地下道常常會有機車士互相超車的問題也相當危險，日前有民眾提供影片檢舉，但當時路口未標示無法成立，而在改善後，於地下道入口前會有禁止超車標示，因此未來提供影片檢舉也將會成立，希望可以減少在狹窄的地下道當中超車的危險狀況發生。

鄭宇恩表示，另外對於機車地下道銜接中正東路一段，往淡水方向，目前會遇到淡北道施工，而新北市新工處也對此改善機車道出口標線，除了延伸機車出口匯入車道，也禁止汽車道跨越到機車出口的車道以保障機車出口騎士安全，另外在地下道漏水問題也會協同公路總局來檢測修復並且加強照明，期盼在淡北道施工的情況下，也同時可以保障機車族的用路安全。

機車族 淡水 車道

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