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淡水鄧公里推動低碳示範里 邀講師經驗分享

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區鄧公里開辦低碳生活課程，邀請到淡水忠寮社區發展協會理事長李鎮榮分享分享農村生產、生活以及生態並且落實永續發展。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區鄧公里開辦低碳生活課程，邀請到淡水忠寮社區發展協會理事長李鎮榮分享分享農村生產、生活以及生態並且落實永續發展。圖／紅樹林有線電視提供

隨著全球暖化議題，氣候變遷節能減碳已經成為全球趨勢，為了達到從生活中減碳，新北市淡水區鄧公里開辦一連串的低碳生活課程，其中更邀請到淡水忠寮社區發展協會理事長李鎮榮，為大家分享農村生產、生活以及生態並且落實永續發展。

鄧公里長邱美津表示，淡水忠寮社區發展協會理事長可是金牌農村獎者，這次透過低碳農村生態推廣，搭配鄧公里內也有開心農場，來學習並且應用在鄧公里內，從蔬食健康，到減少食物哩程碳足跡等，都是推廣低碳生活的重要指標。

邱美津表示，除了這次邀請到金牌農村來分享實際的執行經驗之外，還有綠能電動車及廢棄葉菜自然堆肥等學習課程，都是希望將低碳永續帶到鄧公里當中，一起為全球暖化問題解決來盡一份地球公民該做的事，以達到環境永續的生活環境。

氣候變遷 永續 淡水 減碳

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