金山機車考照受理報名 公所邀教練輔導路考
金山區公所為服務在地鄉親，訂於8月2日於金山區運動休閒廣場辦理機車在地考照，只要年滿18歲並設籍於金山區及萬里區的居民都可以報考，而開放報名至今，萬里區的20位名額額滿，金山區100名的限額則是即將額滿，金山區公所也歡迎有需要的金山鄉親多加利用。
金山區長劉昌松指出，公路總局為了降低機車駕駛人肇事率以及保障交通安全，近年增修機車駕照筆試題庫到1,600多題及新增120題機車情境式考題，考量汽、機車駕照筆試題庫內容已有差異性，故自110年5月3日起，民眾持汽車駕照申請報考機車駕照，仍應考筆試合格後始得參加路考。
金山區公所如同往年，邀請熱心的賴教練於考前路考輔導，時間也將於7月27日至8月1日下午5點半至晚上9點在運動休閒廣場實施，請應考人多加利用。另外，民眾使用路考練習場時應自備合格機車，配戴安全帽，並由已有機車駕照之親友陪同前往，確保安全也避免無照上路受罰。
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