估年底動工！板橋府中商圈要都更 老屋改34層住商大樓

新北市板橋區府中商圈精華地段，共42筆土地將都更，目前現況多為2至6樓老舊建物，將改建為地上34層、地下5層住商大樓。目前剩下約2、3戶原住戶溝通中，預計年底動工。新北城鄉局表示，本案在捷運府中站旁，預期能促進當地商業活動，若實施者經真誠協調不成，得申請市府代為拆除。

根據計畫核定版本，該都更位於板橋區府中段373-1地號等42筆土地，面積約4004平方公尺，相當於1211.21坪，一至三樓規畫為16戶店舖、三至五樓為辦公室20戶、其餘為住宅戶264戶，合計300戶。

城鄉局表示，本案權利變換計畫已在今年5月24日核定，業者近期正請住戶辦理拆遷作業，計畫書預定進度是今年底動工，由於業者坦言，尚有原住戶在協調，溝通順利就可如期動工，目前剩餘比例約2、3戶有意見、約5%。

有住戶認為可以賣給建商都更，但是雙方在價格部分沒有共識，還需要再討論。也有住戶認為，不滿意原簽訂契約。不過多數人認為，該地段位於捷運站旁，且房子老舊，希望可以盡早動工。

城鄉局表示，本案位在精華地區，但現況為老舊建物，屆時改建為34層住商大樓，低樓層維持商業使用，預期將能促進當地商業活動，也能改善居住環境，順利動工後對整體環境均有助益。