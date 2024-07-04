捷運萬大線台北市端全貫通 最怕鑽壞基樁、地底藏淹水危機

捷運萬大線貫通潛盾工程困難重重，潛盾遭遇大量大型卵石並夾雜流木，經常需停機修復處理螺運機、排土幫浦及排土管堵塞等問題。北市捷運局二工處長劉安德就說，工程中最危險就是要破土，萬一鑽到地下水來不及止水，整台潛遁機就會被淹沒，地基被掏空連就會造成沉陷，建物安全都會受影響。

捷運萬大線台北市端2019年9月開工，於今年6月完成貫通，全長12.8公里、使用9台潛遁機。劉安德表示，潛遁施工首先遇到的困難，就是要在地底下組裝潛遁機，其次是「破鏡」，就是挖掘隧道，這步驟最危險，不僅會遇到水源，也可能會有不明障礙物，如基樁、連續壁等。

劉安德說，潛遁機挖掘過程中，有時候會碰到地下水夾雜土沙流出，如果來不及把潛遁機往前堵住，或是沒有事先準備好水艙防止水流，整個工程就得重來，破鏡要分很多次，要先鑽3分之2，確認沒問題後再鑽3分之1，過程中會準備止水艙，萬一有水可以關閉艙門。

劉安德指出，若未即時處理，除了潛遁機會被淹沒，還會因為土沙流失掏空路基，地面就會出現沉陷出現天坑，地表房屋也會跟著下沉，影響建物安全。

此外，潛遁機還會遇到不明障礙物，劉德安說，雖然大部分能事先掌握，比方說可能會撞上哪些建築連續或高架橋基樁，但偶爾還是會發現鑽到鋼筋混凝土，過去就有鑽到高架橋基樁，後續就要協助偵測承載力並補強，還有碰到大樓連續壁，但不影響建物安全，種種狀況在施工錢都要先考慮好。

最後是大型卵石與流木。劉安德表示，即時施工前都做了地質調查，但還是有很多特別大的卵石，沒辦法被潛遁機切碎，一顆一顆卡在機器上轉不動，還有流木的韌性可以捆住潛遁機，就像是被線纏住，必須人工清理，有時候1小時清理個3次，很難推進，降低工作效率。

劉安德強調，上述狀況都不會造成工作人員太大風險，不會有生命危險，基本上都是以安全為第一優先。