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被倒汽油？大湖公園戶外泳池出現油漬暫停開放 北市體育局曝真相

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
大湖公園附設的游泳池，7月1日傳出被倒汽油暫停開放，體育局今澄清，是假日民眾戲水多塗抹防曬乳液，致使水池面漂浮油漬，體育局要求業者今天須重新開放，否則將罰款每天兩萬元。圖／聯合報系資料照
大湖公園附設的游泳池，7月1日傳出被倒汽油暫停開放，體育局今澄清，是假日民眾戲水多塗抹防曬乳液，致使水池面漂浮油漬，體育局要求業者今天須重新開放，否則將罰款每天兩萬元。圖／聯合報系資料照

暑假期間，親子玩水消暑多，大湖公園泳池7月1日傳出被倒汽油暫停開放，體育局今澄清，是假日民眾戲水多塗抹防曬乳液，致使水池面漂浮油漬，體育局要求業者今天須重新開放，否則將罰款每天兩萬元。但實際致電業者，業者表示目前還在清運預計要明天才會開放。

大湖公園戶外游泳池日前不明原因泳池水面上出現油漬須暫停開放，甚至有民眾誤傳疑似是有人往泳池內倒汽油，造成水池汙染，不過北市體育局也澄清，經初步調查疑因假日使用人潮眾多，民眾塗抹防曬乳液，導致水池面漂浮油漬，目前業者採取連日以加水使油漬溢出方式改善。

夏天紫外線強烈不少民眾都會塗抹防曬乳下水，避免曬傷，據了解，正常泳池一周換一次水，但各場館換水頻率不一，若頻率較長，就有可能有使用的油汙殘留，倒汽油一說應是誤會，監視器並未發現可疑人士。

體育局表示，7月1日接到大湖公園游泳池委外經營業者通報後，便即派員現勘，要求業者釐清原因，並嚴令加速清除浮油、盡速恢復水質並對外開放，昨天也再度派員現勘，水面已無油漬，且水質酸鹼值及含氧量經測均合格，已要求業者須於今日開放，若違反則每天開罰2萬元直至開放為止。

記者實際致電場館，場館方回應，室內泳池目前有開放未受影響，室外泳池則預計明天會開放，但室外兒童池漂漂河、景觀池部分，目前仍在清運中，明天仍是暫停開放。

北市 水質 游泳池 玩水 罰款 防曬

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