北市YouBike坐墊71°C裝遮陽板？ 新北：有樹蔭不跟進

連日高溫，有北市議員發現，YouBike租借站在烈日實測座墊溫度飆至71°C，建議比照公車候車亭設遮陽板，但北市交通局認為恐影響充電。新北市交通局也表示，租賃站評估設置有考量設置人行道樹穴空間，利用自然樹蔭來達部分遮陽效果，故無設置裝設遮陽棚的規畫。

新北交通局表示，YouBike2.0已不用台電接電，讓設站更縮短施工時間，及畸零空間使用更具彈性，考量民眾借還車便利性及可及性，主要設置開放空間包括道路側、人行道、高架橋下等。

交通局坦言，若裝設遮陽棚，除考量行車視距、市容景觀及建築規定外，將增加工程困難度、施工時間及可彈性使用空間等限制，另車輛上設置太陽能板供車機充電、車柱也以太陽能充電方式提供夜間燈光，裝設遮陽棚恐影響充電效果。

「無設置裝設遮陽棚的規畫。」交通局指出，YouBike2.0坐墊採中空設計，可加強散熱，另車體以戶外耐高溫、防水方式設計，避免車輛損壞；另在租賃站評估設置上，也有考量設置於人行道樹穴空間，利用自然樹蔭來達部分遮陽效果。