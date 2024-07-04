YouBike座墊正中午飆破71°C 北巿議員直呼騎車像在烤肉

連日高溫不斷，中央氣象署今持續發布高溫資訊。北市議員發現，北市上千處YouBike租借站多是露天設置，烈日當頭實測座墊溫度竟飆高至71°C，直呼騎乘猶如在「烤肉」，建議市府可比照公車候車亭在站點設遮陽板。交通局說，2.0座墊的中空設計可加強散熱，車體以戶外耐高溫、防水方式設計，若裝設遮陽棚恐影響充電。

北市現有2萬362輛YouBike、1430處租借站，今年1至5月平均月租借480萬次、每輛車日均租借率8.5次，去年租借次數高達4612萬次更創歷史新高，廣受民眾使用。

議員汪志冰發現，YouBike站點都是露天設置，炎熱天氣，她的團隊7月2日在信義區實際以溫度槍測量，中午12點無遮蔭處的車輛座墊竟飆高至71.8°C，樹蔭下則是42.2°C，兩者溫差高達29°C。即將進入長達4、5個月酷暑夏季，在陽光直射之下，座墊將如高溫「煎台」，對於穿著短褲、短裙的騎乘者，根本就是在「烤肉」。

民眾林小姐分享，好天氣時會選擇YouBike代步，卻總遇到座墊被曬得又熱又燙，剛騎乘都會覺得「這也太燙了吧」，甚至會淋點水降溫；陳先生坦言，就好比機車座墊一樣燙，但因為有通勤需求，就只能接受，「再怎麼熱還是要騎。」

汪志冰說，為避免YouBike座墊受長時間曝曬過熱，恐造成民眾因此燙傷，建議交通局參考設置公車候車亭作法，可在空曠區或租借次數高的站點增設遮陽板，不只民眾使用較為舒適，也能降低車輛因日曬雨淋耗損，可謂一舉兩得。

台北市交通局回應，北市目前有1430處YouBike租借站，考量民眾借還車便利性，主要設置在道路側、人行道、高架橋下等開放空間，如設置在建國、新生、市民等高架橋下站點，具有遮陽避雨效果，真正設置在室內的站點，僅有台大立體機車停車場內。

交通局說，YouBike2.0座墊採中空設計，可加強散熱，另車體以戶外耐高溫、防水方式設計，避免車輛損壞。

至於是否能裝遮陽棚，交通局指出，YouBike2.0沒有接電，車輛上設置太陽能板供車機充電、車柱亦以太陽能充電方式提供夜間燈光，如裝設遮陽棚恐影響充電，且也要顧及行車視距、市容景觀及相關建築規定等。