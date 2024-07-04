大湖公園泳池驚傳被倒汽油 蔣萬安暫令關閉：的確有油漬

適逢暑假來臨，台北市也連續數日高溫，游泳池也成了民眾的熱門去處之一。位在內湖區大湖公園的附設游泳池，近日卻傳出遭人傾倒汽油。台北市長蔣萬安上午受訪指出，發現的確有油漬在泳池上，馬上決定暫時關閉，停止開放。

蔣萬安上午參加捷運萬大線第一期台北市區段隧道貫通典禮受訪指出，體育局有回報，7月1日接獲通報，即刻到現場去現勘，發現的確有油漬在泳池上，馬上決定暫時關閉，停止開放，也即刻要求業者一定要盡快恢復水質，符合標準才能再次來開放。

蔣萬安說，體育局同時在昨天也再次去現場了解檢驗，目前水質已經符合標準，今天會再次去現勘，同時市府也再次要求業者，因為進入暑假期間，水質一定要最好維管，以及安全相關的措施，另外也對於購買月票的民眾可以適當補償，體育局也會持續追蹤。

蔣萬安表示，由於進入暑假，因此在上一次市政會議上，他要求包含體育局在內的各局處，對於列管的場館，各種設施包含學校的游泳池、運動中心等，因為暑假很多的學生民眾都會有很高的使用率，所以都即刻要求加強巡檢，各項措施維管一定要符合標準。

體育局長王泓翔表示，經初步調查，監視器沒有發現有可疑人士傾倒汽油，研判可能是民眾游泳塗防曬乳液，假日使用人潮眾多，致使水池面漂浮油漬，目前已要求業者清理改善完成，並於明天前開放，若違反將依法開罰，後續也將加強水質管理。