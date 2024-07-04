影／萬大線台北市區段隧道貫通 蔣萬安：台北捷運是很重要的心血管

捷運萬大線第一期工程台北市區段隧道貫通典禮上午在廈安站端舉行，主持典禮的台北市長蔣萬受訪表示，此段隧道的貫通，對未來萬大線一二期工程都是很重要的里程碑，而面對台北捷運網絡的興建，只要是對的事情，一定要堅持並克服各項困難。

萬大線第一期工程自中正紀念堂站至土城金城機廠，全長9.5公里，共有9座地下車站、1座機廠及18條潛盾隧道，而萬大線第一期工程台北市區段共有10條潛盾隧道已全部貫通，目前整體施工進度已達百分之74.80，預定116年完工。

蔣萬安受訪表示，捷運萬大線第一期工程台北市區段隧道在貫通過程中常有突發狀況，也遇到大型障礙物必須排除克服，因此這一段是最艱難的捷運工程，這對未來萬大線一二期工程都是很重要的里程碑。而對於台北捷運整體網絡的興建，只要是對的事情，一定要堅持並克服各項困難。

蔣萬安強調，台北捷運網絡的興建，是首度生活圈很重要的心血管，必須要即刻打通，為以後的十年二十年，從現在開始打下便利生活的基礎。