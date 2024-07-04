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為模範及績優公務員頒獎 侯友宜：人生不是金錢可衡量

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
為感謝模範公務人員與績優人員，新北市長侯友宜今上午一一為獲獎者頒獎，其中模範人員包含文化局科長林詩穎主辦2023台灣設計展，以「○起來」為主軸，吸引658萬人參與，刷新設計展紀錄。記者李成蔭／攝影
為感謝模範公務人員與績優人員，新北市長侯友宜今上午一一為獲獎者頒獎，其中模範人員包含文化局科長林詩穎主辦2023台灣設計展，以「○起來」為主軸，吸引658萬人參與，刷新設計展紀錄。記者李成蔭／攝影

新北市政府今上午舉行模範公務人員暨績優人員頒獎典禮，共有23位模範公務人員及30位績優人員，市長侯友宜表示，很多公務員付出多年，甚至做比他久的，今天看到新北的改變很感動，人生很多價值不是金錢可以衡量。

為感謝模範公務人員與績優人員，侯友宜今上午一一為獲獎者頒獎，得獎者眷屬、各機關首長及機關加油應援團合影，場面熱鬧又溫馨，活動並以天馬戲創作劇團結合馬戲表演拉開序幕。

人事處指出，今年遴選出23位模範公務人員及30位績優人員，其中模範人員包含文化局科長林詩穎主辦2023台灣設計展，以「○起來」（圈起來）為主軸，吸引658萬人參與，刷新設計展紀錄；交通局科長蔡柏坤帶領團隊完成全國最多12案全智慧停車場，他表示，過程中碰到疫情缺工缺料等問題，透過檢討工法及預算成功克服困境；水利局科長王忠賢也分享，自己協助翻轉「新北四大黑龍江」，做工程最大成就感是會留下成果，感謝團隊協助。

此外，績優人員涵蓋多樣領域，包括文化、觀光旅遊、交通、法制、地政、工程建設、水利及社會等多個領域。其中，民政局專員廖庭瑩辦理新北燈會、2023北台灣媽祖文化節等；經濟發展局股長許翌安辦理新店寶高智慧產業園區招商成功；觀旅局股長林怡秀辦理「2023碧潭水舞」及「2023碧潭地景活動」等活動，帶動地方經濟。

侯友宜表示，這些年看到很多公務員付出，從少女變母親，甚至有些資歷44年比他還久，人生很多價值不是金錢可以衡量，看到新北不斷成長、環境正改變很感動，很多事情不是說靠選舉選贏，政治鬥來鬥去也並無益處，而新北能有今天成就，很感謝每一位公務員團隊的幫忙，像貢寮衛生所醫師林中一、稅捐處主任李政龍等都令人感動。

為感謝模範公務人員與績優人員，新北市長侯友宜（中）今上午一一為獲獎者頒獎，其中民政局專員廖庭瑩（右二）辦理新北燈會、2023北台灣媽祖文化節等。記者李成蔭／攝影
為感謝模範公務人員與績優人員，新北市長侯友宜（中）今上午一一為獲獎者頒獎，其中民政局專員廖庭瑩（右二）辦理新北燈會、2023北台灣媽祖文化節等。記者李成蔭／攝影
為感謝模範公務人員與績優人員，新北市長侯友宜今上午一一為獲獎者頒獎並致詞。記者李成蔭／攝影
為感謝模範公務人員與績優人員，新北市長侯友宜今上午一一為獲獎者頒獎並致詞。記者李成蔭／攝影
為感謝模範公務人員與績優人員，新北市長侯友宜今上午一一為獲獎者頒獎，水利局科長王忠賢也分享，自己協助翻轉「新北四大黑龍江」，做工程最大成就感是會留下成果，感謝團隊協助。記者李成蔭／攝影
為感謝模範公務人員與績優人員，新北市長侯友宜今上午一一為獲獎者頒獎，水利局科長王忠賢也分享，自己協助翻轉「新北四大黑龍江」，做工程最大成就感是會留下成果，感謝團隊協助。記者李成蔭／攝影

侯友宜 公務員

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