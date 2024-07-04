快訊

才爆偷吃護理師！名醫江坤俊再被控「性騷女營養師」 4字回應澄清

「老人與狗」16歲咪咪胰臟癌離世！化療完散步突癱軟倒腳邊 老人親手埋葬堅強道別

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬大線最後一個隧道貫通了 蔣萬安：這是最艱難的一段

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午在廈安站參加萬大線台北市區段隧道貫通典禮。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午在廈安站參加萬大線台北市區段隧道貫通典禮。記者楊正海／攝影

捷運萬大線一期施工進度近75％，預定116年完工，台北市長蔣萬安上午在廈安站參加台北市區段隧道貫通典禮時指出，這是萬大線台北市區段最後一個隧道貫通工程，也是捷運路線最艱難的一段，對萬大線一、二期工程都是重要里程碑。捷運局二工處長劉安德說，新北市最後一條潛盾隧道也馬上就要到了，年底前就會貫通。

萬大線第一期工程自中正紀念堂站至土城金城機廠，全長9.5公里，共9座地下車站、1座機廠及18條潛盾隧道，目前整體施工進度已達74.80%，第一期工程台北市區段共計10條含過河段的潛盾隧道，已全部貫通，代表台北市區段全部連通。

蔣萬安致詞時指出，非常感謝所有工程人員辛苦的付出，因為在開發過程，其實常常會碰到突發的狀況，還有不在預期中的障礙物等，必須停頓下來，透過相關工法的調整新的技術才能不斷地往前進，今天終於最後這一段隧道貫通。

蔣萬安也說，這段工程去年得到中央行政院公共工程的金質獎，這是公共工程界的奧斯卡最高榮譽，要謝謝捷運局與所有工程人員以及相關局處，大家共同努力跟付出。不只萬大線一期工程這一段，對於台北市整體捷運網絡的興建，他認為對的事情一定要堅持，而且克服各項的困難。

蔣萬安說，捷運網絡的興建，是首都生活圈非常重要的「心血管」必須要即刻的打通，而且不只是看短期，是看未來的10年、20年，從現在開始要打下深厚的基礎。

捷運局指出，萬大線第一期工程在台北市內經過中正與萬華區，中正區是財經重鎮，還有南海學園文化區；萬華區則是傳統生活文化最豐富的地區，這些特質都融入了站體設計中，以展現各車站的區位特色。

捷運局二工處指出，萬大線沿線廊帶發展密集，運輸需求量大，為考量區域性運輸需求，期以萬大線擴大捷運系統服務區域範圍。除第一期工程外，萬大線第二期工程是未來10年台北都會區最大的工程之一，樹林新莊區高架段CQ890區段標工程與土城區地下段CQ880A區段標已陸續開工，土城區高架段CQ880B區段標工程目前正積極辦理招標。

捷運局表示，萬大線全線完工通車後，將整合北北桃都會區整體運輸網絡效益，滿足台北市中正、萬華及新北市中永和、土城、板橋、樹林、新莊地區間旅運需求，並與新蘆線、板南線、松山新店線、淡水信義線等銜接轉乘，創造便利並提升區域經濟效益。

台北捷運萬大線一期施工進度近75％，預定116年完工。記者楊正海／攝影
台北捷運萬大線一期施工進度近75％，預定116年完工。記者楊正海／攝影
台北捷運萬大線台北市區段隧道貫通。記者楊正海／攝影
台北捷運萬大線台北市區段隧道貫通。記者楊正海／攝影

捷運 萬大線 蔣萬安

延伸閱讀

劉德華下一步攻大巨蛋？蔣萬安唱名這些大咖今年來台北

童子賢回鄭麗君「仇核弄錯方向」 蔣萬安：拋開意識形態

漁船遭陸海警船押回 蔣萬安對兩岸交流提4原則

控建設公司偷工減料...他向北市府陳情無果 將提告蔣萬安涉圖利

相關新聞

大湖公園泳池驚傳被倒汽油 蔣萬安暫令關閉：的確有油漬

適逢暑假來臨，台北市也連續數日高溫，游泳池也成了民眾的熱門去處之一。位在內湖區大湖公園的附設游泳池，近日卻傳出遭人傾倒汽...

內政部回文了！台北大巨蛋辦演唱會由北市自行決定

北市議會上周通過提案要求北市府再次函文內政部確認，台北大巨蛋若要辦演唱會是否需符合建築技術規則127條，北市府發函後7月1...

劉德華下一步攻大巨蛋？蔣萬安唱名這些大咖今年來台北

睽違11年、劉德華10月底要在台北小巨蛋開演唱會，連唱4天，是否台北大巨蛋有可能向劉德華招手？台北市長蔣萬安上午受訪未正...

萬大線最後一個隧道貫通了 蔣萬安：這是最艱難的一段

捷運萬大線一期施工進度近75％，預定116年完工，台北市長蔣萬安上午在廈安站參加台北市區段隧道貫通典禮時指出，這是萬大線...

為模範及績優公務員頒獎 侯友宜：人生不是金錢可衡量

新北市政府今上午舉行模範公務人員暨績優人員頒獎典禮，共有23位模範公務人員及30位績優人員，市長侯友宜表示，很多公務員付...

新北海砂屋防災都更案上梁 民代促改善容積提高誘因

新北市泰山區明志路海砂屋，經住戶透過新北市都更處辦理海砂屋鑑定，併同申請防災都更進行重建，今舉行上梁典禮，預計明年3月可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。