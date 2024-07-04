萬大線最後一個隧道貫通了 蔣萬安：這是最艱難的一段

捷運萬大線一期施工進度近75％，預定116年完工，台北市長蔣萬安上午在廈安站參加台北市區段隧道貫通典禮時指出，這是萬大線台北市區段最後一個隧道貫通工程，也是捷運路線最艱難的一段，對萬大線一、二期工程都是重要里程碑。捷運局二工處長劉安德說，新北市最後一條潛盾隧道也馬上就要到了，年底前就會貫通。

萬大線第一期工程自中正紀念堂站至土城金城機廠，全長9.5公里，共9座地下車站、1座機廠及18條潛盾隧道，目前整體施工進度已達74.80%，第一期工程台北市區段共計10條含過河段的潛盾隧道，已全部貫通，代表台北市區段全部連通。

蔣萬安致詞時指出，非常感謝所有工程人員辛苦的付出，因為在開發過程，其實常常會碰到突發的狀況，還有不在預期中的障礙物等，必須停頓下來，透過相關工法的調整新的技術才能不斷地往前進，今天終於最後這一段隧道貫通。

蔣萬安也說，這段工程去年得到中央行政院公共工程的金質獎，這是公共工程界的奧斯卡最高榮譽，要謝謝捷運局與所有工程人員以及相關局處，大家共同努力跟付出。不只萬大線一期工程這一段，對於台北市整體捷運網絡的興建，他認為對的事情一定要堅持，而且克服各項的困難。

蔣萬安說，捷運網絡的興建，是首都生活圈非常重要的「心血管」必須要即刻的打通，而且不只是看短期，是看未來的10年、20年，從現在開始要打下深厚的基礎。

捷運局指出，萬大線第一期工程在台北市內經過中正與萬華區，中正區是財經重鎮，還有南海學園文化區；萬華區則是傳統生活文化最豐富的地區，這些特質都融入了站體設計中，以展現各車站的區位特色。

捷運局二工處指出，萬大線沿線廊帶發展密集，運輸需求量大，為考量區域性運輸需求，期以萬大線擴大捷運系統服務區域範圍。除第一期工程外，萬大線第二期工程是未來10年台北都會區最大的工程之一，樹林新莊區高架段CQ890區段標工程與土城區地下段CQ880A區段標已陸續開工，土城區高架段CQ880B區段標工程目前正積極辦理招標。

捷運局表示，萬大線全線完工通車後，將整合北北桃都會區整體運輸網絡效益，滿足台北市中正、萬華及新北市中永和、土城、板橋、樹林、新莊地區間旅運需求，並與新蘆線、板南線、松山新店線、淡水信義線等銜接轉乘，創造便利並提升區域經濟效益。