劉德華下一步攻大巨蛋？蔣萬安唱名這些大咖今年來台北

睽違11年、劉德華10月底要在台北小巨蛋開演唱會，連唱4天，是否台北大巨蛋有可能向劉德華招手？台北市長蔣萬安上午受訪未正面回應，他表示，很開心台北市接下來各項演唱會幾乎每一周都非常精彩，期待一場比一場能夠吸引到更多的好朋友前來。

蔣萬安上午參加捷運萬大線第一期台北市區段隧道貫通典禮受訪指出，非常歡迎劉德華又再次來台北辦演唱會，非常期待，除了劉德華，之前張學友來，也引起很大的關注。除此之外，接下來因為進入暑假，還有包括宇多田光，還有Super Junior等，都會來到台北舉辦演唱會。

蔣萬安說，今年光上半年就包括韓國的IU，還有Baby Monster上半年來，泫雅隨著在台北辦的職棒賽事登台、在大巨蛋演出，下半年還有ITZY等，都是年輕人非常喜愛的國際級歌手、表演團體。

蔣萬安表示，能夠帶動更多的活動，吸引到民眾、國內外的歌迷前來，推動經濟能夠蓬勃發展，都是讓市民感受到身處在這個城市非常幸福的一件事。