快訊

都更夯！關渡106年古厝鑲金 私法人2.8億搶下

30%女性「未成年先成婚」，獅子山共和國立法嚴禁童婚

2024全球Emoji「過氣」大調查！OK手勢被嫌棄No.1 前3名超常用好意外

劉德華下一步攻大巨蛋？蔣萬安唱名這些大咖今年來台北

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加捷運萬大線第一期台北市區段隧道貫通典禮受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加捷運萬大線第一期台北市區段隧道貫通典禮受訪。記者楊正海／攝影

睽違11年、劉德華10月底要在台北小巨蛋演唱會，連唱4天，是否台北大巨蛋有可能向劉德華招手？台北市長蔣萬安上午受訪未正面回應，他表示，很開心台北市接下來各項演唱會幾乎每一周都非常精彩，期待一場比一場能夠吸引到更多的好朋友前來。

蔣萬安上午參加捷運萬大線第一期台北市區段隧道貫通典禮受訪指出，非常歡迎劉德華又再次來台北辦演唱會，非常期待，除了劉德華，之前張學友來，也引起很大的關注。除此之外，接下來因為進入暑假，還有包括宇多田光，還有Super Junior等，都會來到台北舉辦演唱會。

蔣萬安說，今年光上半年就包括韓國的IU，還有Baby Monster上半年來，泫雅隨著在台北辦的職棒賽事登台、在大巨蛋演出，下半年還有ITZY等，都是年輕人非常喜愛的國際級歌手、表演團體。

蔣萬安表示，能夠帶動更多的活動，吸引到民眾、國內外的歌迷前來，推動經濟能夠蓬勃發展，都是讓市民感受到身處在這個城市非常幸福的一件事。

台北大巨蛋是否可能向劉德華招手？台北市長蔣萬安上午受訪未正面回應。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋是否可能向劉德華招手？台北市長蔣萬安上午受訪未正面回應。圖／聯合報系資料照

劉德華 大巨蛋 小巨蛋 演唱會 蔣萬安

延伸閱讀

童子賢回鄭麗君「仇核弄錯方向」 蔣萬安：拋開意識形態

漁船遭陸海警船押回 蔣萬安對兩岸交流提4原則

控建設公司偷工減料...他向北市府陳情無果 將提告蔣萬安涉圖利

快訊／劉德華台北小巨蛋開唱 場次全出爐！

相關新聞

劉德華下一步攻大巨蛋？蔣萬安唱名這些大咖今年來台北

睽違11年、劉德華10月底要在台北小巨蛋開演唱會，連唱4天，是否台北大巨蛋有可能向劉德華招手？台北市長蔣萬安上午受訪未正...

萬大線最後一個隧道貫通了 蔣萬安：這是最艱難的一段

捷運萬大線一期施工進度近75％，預定116年完工，台北市長蔣萬安上午在廈安站參加台北市區段隧道貫通典禮時指出，這是萬大線...

新北海砂屋防災都更案上梁 民代促改善容積提高誘因

新北市泰山區明志路海砂屋，經住戶透過新北市都更處辦理海砂屋鑑定，併同申請防災都更進行重建，今舉行上梁典禮，預計明年3月可...

居住條件漸趨惡劣？台灣獼猴闖民宅

台北市北投區6月28日起連3天出現台灣獼猴在民宅現蹤，雖未攻擊民眾，地方仍擔憂人猴衝突，學者推測，可能是被逐出群體的流浪...

串連「內科南軟」園區 雙園巴士上路

內科交通有解？台北市新闢「內科南軟」雙園巴士昨上路，串連內科及南港軟體兩園區，市長蔣萬安表示，透過公車業者刷卡數據分析，...

新北第123家 鶯歌鳳鳴公托啟用

新北鶯歌鳳鳴公共托育中心昨啟用，是新北第123家公托，收托40名0至2歲嬰幼兒，市長侯友宜昨出席開幕表示，新北公托量能全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。