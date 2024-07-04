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新北海砂屋防災都更案上梁 民代促改善容積提高誘因

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
泰山明志路海砂屋更新前為3棟5樓磚造建物、戶數15戶，921地震後不堪入住屬震損紅單案件，建物內部有多處水泥剝落及鋼筋外露等現象。圖／新北市城鄉局提供
泰山明志路海砂屋更新前為3棟5樓磚造建物、戶數15戶，921地震後不堪入住屬震損紅單案件，建物內部有多處水泥剝落及鋼筋外露等現象。圖／新北市城鄉局提供

新北市泰山區明志路海砂屋，經住戶透過新北市都更處辦理海砂屋鑑定，併同申請防災都更進行重建，今舉行上梁典禮，預計明年3月可入住新厝。市議員李宇翔認為，市府除提供簡化都更程序外，也應提高行政區基礎容積率成為更大誘因促進防災都更。

泰山明志路海砂屋更新前為3棟5樓磚造建物、戶數15戶，921地震後不堪入住屬震損紅單案件，建物內部有多處水泥剝落及鋼筋外露等現象，但因經費問題住戶辦理鑑定共識不高，新北都更處提供免費海砂屋鑑定及防災都更方案50%容積獎勵作誘因提升住戶辦理都更意願，重建後為1棟地上13層、地下1層鋼筋混凝土大樓，共計34戶，住戶將於明年完工後入住。

新北市議員李宇翔表示，泰山明志路防災都更案有一定示範效果，尤其在403地震後，接獲許多泰山、五股市民詢問辦理都更相關程序，此案成功將使更多危樓都更時更順利。市府除簡化都更審查程序外，也應提高新北泰山、五股、蘆洲等行政區基礎容積率，讓區域間基礎容積更平等，可提供更大誘因促成防災都更。

新北市都更處表示防災都更目前已拆除16案危建、10案已開工、1案已完工，考量新北仍有許多危險建物待重建，4月3日花蓮強震後，新北市府於5月13日推動新北市加速推動都市危建重建專案，除海砂屋或耐震能力不足的建物，也新增震損紅、黃單建物並降低同意比率門檻，整合達8成同意即可提出申請，並給予1.5倍原建築容積或基準容積重建，期透過誘因促使民間加速重建，脫離危險居住環境。

新北市泰山區明志路海砂屋，經住戶透過新北市都更處辦理海砂屋鑑定，併同申請防災都更進行重建，今舉行上梁典禮。記者李定宇／攝影
新北市泰山區明志路海砂屋，經住戶透過新北市都更處辦理海砂屋鑑定，併同申請防災都更進行重建，今舉行上梁典禮。記者李定宇／攝影

容積率 新北 李宇翔 海砂屋 都更

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