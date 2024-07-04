居住條件漸趨惡劣？台灣獼猴闖民宅

台北市北投區6月28日起連3天出現台灣獼猴在民宅現蹤，雖未攻擊民眾，地方仍擔憂人猴衝突，學者推測，可能是被逐出群體的流浪公猴，或森林野地因人為開發，可用棲地面積過小、食物不足或品質不佳等居住條件漸趨惡劣。

有民眾拍下2隻獼猴跑到鄰宅模樣，牠們坐在圍牆上東張西望；北市動保處獲報後，推測出遊蕩路徑，被目擊28日早上在林泉里、下午在奇岩里，29日至30日早上在奇岩里。

林泉里長陳惠華說，獼猴坐著東張西望，沒有攻擊人類，里民們都知道要遠離，牠們會摘芭蕉來吃，猜測可能山上沒東西吃，才會往山下移動。

奇岩里長賴進利說，2隻獼猴待在民宅附近摘芒果吃，發現難吃或酸還丟棄，去年同期也有3隻獼猴現蹤，先後出現在陽明交通大學，又跑到奇岩里，里內一年大概可看到幾次獼猴蹤跡。

新北動保處統計，今年截至7月共有40起獼猴通報案，連板橋也有獼猴現蹤，今年3月，動保處接獲在板橋區漢生東路一處民宅5樓，有獼猴闖進廚房討食，動保員出妙招，買雞排放誘捕籠，果然成功捕獲，幼猴顧享受雞排，不怕人也不逃跑。

5月19日新店新烏路一處民宅也有民眾通報，夜間突然聽到敲窗戶聲音，民眾感到納悶，靠近一看發現是小獼猴想進屋內，立即通報動保處，動保員到場驅離。

宜蘭大學森林暨自然資源學系助理教授毛俊傑分析，台灣獼猴進入都會區，可能是被逐出群體的流浪公猴在外討生活，或山林環境生存壓力上升，如森林野地因人為開發，可用棲地面積過小，居住條件不足以提供現有族群生存，才向周圍環境試探找尋生存機會。