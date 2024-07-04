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新北第123家 鶯歌鳳鳴公托啟用

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市長侯友宜（右一）昨出席鶯歌鳳鳴公托開幕，陪小孩一同進行手作課程。記者季相儒／攝影
新北市長侯友宜（右一）昨出席鶯歌鳳鳴公托開幕，陪小孩一同進行手作課程。記者季相儒／攝影

新北鶯歌鳳鳴公共托育中心昨啟用，是新北第123家公托，收托40名0至2歲嬰幼兒，市長侯友宜昨出席開幕表示，新北公托量能全國第一，今年預計再增設5家公托。

鳳鳴重劃區房價及人口逐步成長，托育需求上升，新北社會局規畫在鳳鳴國中設置公托，滿足育兒家庭需求。侯友宜說，公托倍增是他5年前競選市長時提出的政見，上任迄今已成立63家公托，新北已有366處托嬰中心包括123處公托、243處私托，收托名額1萬5898人，公托可收托數6232人，0至2歲嬰幼兒家外可收托率43%，高於全國平均。

立委蘇巧慧表示，中央為減輕新手爸媽育兒負擔，推動0至6歲國家一起養政策，也加碼育兒津貼，3胎以上月領7千元；同時提高托育補助，每月5500元調升至7000元，送托準公共托育服務者，每月補助從8500元調升至1萬3000元，二、三胎與經濟弱勢家庭再提供額外補助。

市議員呂家愷說，鳳鳴重劃區移入人口增加，伴隨托嬰托幼需求，台鐵鳳鳴臨時站、公四公園BOT案完成後，鳳鳴重劃區生活機能會更完善。

托育 新北 育兒津貼

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