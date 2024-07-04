串連「內科南軟」園區 雙園巴士上路

內科交通有解？台北市新闢「內科南軟」雙園巴士昨上路，串連內科及南港軟體兩園區，市長蔣萬安表示，透過公車業者刷卡數據分析，發現平均每日約1700人次有搭車需求。蔣坦言，內科交通要徹底解決不容易，鼓勵企業員工使用綠運輸、雙園公車等，公部門將持續提方案、政策，盼紓解內科交通困境。

內科發展協會理事長廖全平觀察，最近內湖交通感覺改善許多、有比較順暢，「雙園巴士」搭優惠措施，如搭巴士去南軟不收門票，鼓勵搭乘、增加使用量，盼這次通車能助內湖交通更好。

「內科交通改善是穿著西裝改西裝」，台北市議員陳宥丞說，內湖交通從內科規畫開始就註定失敗，還需要中央配合，否則就算用再多努力仍力有未逮，要請蔣市府與中央積極溝通，加速興建捷運東環段、改善高速公路交流道，才能真正改善內湖交通。

蔣萬安昨出席雙園巴士通車典禮，他說，透過問卷及訪查200多家企業，結合公車業者對這段路程的刷卡數據，發現每天內科、南軟間有上千人次搭車需求。不只上下班通勤，園區內外業務交流，市府透過「雙園公車」提供載客服務，可事先預約，也請悠遊卡公司將這段路程累積到減碳存摺，透過各種方式提供鼓勵誘因。

蔣說，他一上任就到內湖視察，交通局每周也固定監測，觀察近來內湖下班時段平均通勤時間縮短6至13%，市府的短中長期計畫，包括入口淨空、增加見警率，到工程改善、增加幹線公車等措施。

至於捷運東環段進度，蔣表示，希望能在年底動工，目前完成細部設計，正在進行招標，也將結合內科企業ESG計畫，鼓勵員工使用綠運輸、雙園公車等，為內科交通減壓。

交通局科長郭建辰指出，「內科南軟」雙園巴士是依內科所提實際需求，希望能串連內科、南港軟體園區，便利2個園區間企業員工拜訪及業務交流，不過運輸行為改變要逐步培養，會持續與內科協會合作，提升兩園區科技廊帶大眾運輸服務。