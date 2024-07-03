內政部推動民間自主緊急應變隊中程計畫 全台首批3支隊伍在新北授旗

內政部今天在台北港舉行全台首批「民間自主緊急應變隊」結訓典禮，由次長馬士元代表授旗並觀摩救災情境演練，宣布從今年至118年，每年至少組建80隊，6年目標320隊，合計將培訓8千名具備評估、標記、搜索、救援與救護能力的災害初期應變人員。

首批成立的隊伍均集中在台北港區，包括台灣港務公司的台北港營運處、以及東立物流公司、世紀離岸風電公司，由新北市消防局負責培訓。內政部長劉世芳今天中午特地提前到場與3支隊伍座談表達慰勉之意。

劉世芳說，發生重大災難時，政府救援能量可能因為交通中斷，或其他因素無法即時馳赴現場，就需要民眾與企業自救與互助，爭取第一時間救援。綜觀歷年國內外案例，大型災害多數生還者都是透過初期自救與互助而存活。

因此內政部借鏡美國及新加坡的經驗，依據本地特性與實際需求，提出「台灣民間自主緊急應變隊中程計畫（Taiwan Community Emergency Response Team，T-CERT）」，培養民間初期應變能力，預計6年分4梯次至少組建320隊。

下午則由內政部次長馬士元代表出席結訓授旗儀式，他說台灣早自25年前921震災之後就想執行CERT，惜因當時的社會條件和防災觀念仍不成熟，今年開始執行的6年中程計畫，則是利用現行法規在民間公司組建防護團、自衛消防編組的基礎之下，再加強社區緊急救援理論與實務核心技能培訓整合成可運作的機制，今天再不做，明天就來不及應變災害。

未來內政部將在全台持續推廣T-CERT訓練，目前除了新北市，高雄市、台南市、台北市、苗栗縣、花蓮縣已陸續展開培訓作業，預估9月底前可成立80隊。