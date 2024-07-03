新北市T-CERT隊伍授旗 盼建立民間應變能量

內政部推動台灣民間自主緊急應變隊中程計畫（T-CERT），今天舉辦「新北市T-CERT隊伍」結訓授旗儀式，希望當重大災難發生時，民眾與企業能發揮自救與互助的救援能量。

內政部消防署今天在台北港舉辦台北港營運處、東立物流公司及世紀離岸風電公司等T-CERT隊伍結訓授旗儀式，內政部長劉世芳先行到場向所有隊員致意慰勞後離開，隨後在內政部政務次長馬士元與消防署長蕭煥章視察下進行3隊的演練，再由馬士元進行授旗。

新北市消防局表示，當重大災難發生時，政府救援能量若無法即時馳赴現場救災，就需要民眾與企業自救與互助，爭取第一時間的救援。

消防局指出，依據行政院核定「建置台灣民間自主緊急應變隊中程計畫」，由內政部制定的培訓綱要，在國家關鍵基礎設施，積極推動建立台灣民間自主緊急應變隊（Taiwan Community Emergency ResponseTeam, T-CERT）。

消防局表示，新北市從設計課程大綱、教材編纂、實務操作等，完成民間自主應變隊基礎導論等10門課程教材及實兵演練的腳本，包括已結訓的3隊，新北市預計在9月底前完成全部共10隊T-CERT隊伍的培訓課程，以期作為中央與各縣市推動T-CERT制度的基礎。