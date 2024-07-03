無風無雨路樹卻無預警倒塌...議員籲加強巡檢 北市公園處回應了

北市文山區辛亥路今發生私樹倒塌事件，一度造成道路壅塞，甚至有網友指出該路段日前也發生過路樹倒塌，議員質疑，近年來維護樹木預算、人力都不斷增加，但樹倒案件仍節節高升，要求公園處應加強巡查，避免民眾恐慌。公園處表示，該樹木屬於私人所有非公有行道樹，但倒伏已影響公安及交通45分鐘協助排除，針對路樹無預警倒塌，也有相關SOP處理，確保民眾安全。

文山區辛亥路四段77巷今天中午12點多發生路樹倒塌，一棵長12公尺、直徑30公分的大樹不偏不倚砸中一輛路過白色休旅車，所幸沒有人受傷，消防局、新工處獲報到場後，將大樹、殘枝移到路邊，大約下午1點30分恢復通行，不過也造成該路段塞車。

北市議員耿葳表示，從2018到今年6月底已有600多樹倒案件，其中一半以上發生在公園，總車損數量超過上百台，市府投入褐根病防治、行道樹巡查及樹木健檢等預算，2018至2022年五年間編列已超過5億元，近兩年投入更多預算，人力不足也增編員額，但案件仍節節高升，質疑「市府到底還要花多少時間，才能讓市民免於樹倒的恐慌？」

耿葳說，現在才進入防汛期就已發生好幾起樹倒事件，如果進入颱風季，風災影響後果將不堪設想，她要求公園處加強巡查人力次數，防範未來如何移除有問題的樹木，避免民眾恐慌。

公園處表示，經了解辛亥路4段樹木是於私人土地中，並非市府轄管行道樹，該樹木傾倒造成損害應由土地所有權人負責，但私人樹木倒伏後造成公安危害，公園處接獲通報後已於45分鐘內排除。

公園處表示，針對路樹巡檢已訂定多項策略包含「加強褐根病巡檢及處理」、「褐根病熱區及潛在熱區防汛整備」、「路樹巡查及追蹤健檢」、「非破壞性儀器檢測」、「行道樹計畫性修剪」等。目前行道樹巡查管理要求巡查員工或是委外廠商每月至少要巡查1次以上，針對褐根病熱區、潛在熱區或是經安全評估為高風險樹木每月巡查則要達到2次。

公園處說，如有管轄行道樹無預警倒伏，會要求員工或委外廠商於現場拍照確認傾倒樹木可能原因，必要時應取樹根送檢測是否有褐根病，並調查無預警倒樹周邊20公尺內樹木，於2周內填報安全評估調查表，發現重大危害樹木者將於確認後1個月內移除地上確保民眾安全。